sicurezza urbana Grosso pino cade su un'auto in sosta a Riccione: nessun ferito

Momenti di paura in via Gran Paradiso. Sul posto i vigili del fuoco, il veicolo è stato gravemente danneggiato

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, in via Gran Paradiso a Riccione, dove un grosso albero di pino è improvvisamente crollato su un'automobile parcheggiata a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso l'albero caduto. L'auto, colpita in pieno dal tronco, ha riportato gravi danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: al momento del crollo non risultavano persone nelle immediate vicinanze.