Intorno alle 19 Doppio incidente a Rimini: uno sulla Statale 16, l'altro a Torre Pedrera

Dai primi riscontri, per l'incidente sulla Statale 16, una delle tre vetture avrebbe invaso l'altra corsia di marcia

Doppio incidente stradale a Rimini, intorno alle 19 di oggi (28 novembre). Il primo sinistro si è verificato sulla Statale 16, nei pressi dell'incrocio con via Orsoleto, e ha coinvolto tre auto: una Dacia Sandero Stepway di colore blu, una Fiat 500 e un'Audi. Dai primi riscontri, una delle tre vetture coinvolte, che procedeva in direzione Pesaro, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, provocando il sinistro con le altre due automobili. Il traffico sta subendo forti rallentamenti e si sono formate code. L'altro incidente è avvenuto in viale Domeniconi, a Torre Pedrera, coinvolgendo un'altra Dacia, di colore bianco, e un furgone Renault. Non risulterebbero feriti gravi: una persona è stata portata all'ospedale Infermi di Rimini. I rilievi affidati a Polizia Stradale e Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.