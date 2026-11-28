Riapre lo storico locale di Covignano Il Paradiso rinasce: a Rimini apre Casa Paradiso

Acquistata nel 2018 da una cordata guidata da Pierluigi Alessandri, cofondatore di Technogym, la struttura è stata completamente ricostruita. Ospiterà eventi, arte, moda e convention aziendali

Il Paradiso di Covignano torna a vivere, ma con una nuova veste. Da oggi Rimini ha Casa Paradiso, uno spazio polifunzionale dedicato a cultura, arte, moda e grandi eventi, nato dalle ceneri della storica discoteca che per decenni ha segnato la vita notturna della Riviera.

L'operazione è partita nel 2018, quando un gruppo di imprenditori guidato da Pierluigi Alessandri, cofondatore di Technogym, si è aggiudicato l'immobile all'asta per 985mila euro. Le condizioni dell'edificio, ormai irrecuperabile, hanno portato alla decisione di demolire e ricostruire, con un investimento di diversi milioni di euro.

Il risultato è una struttura immersa in un parco di 17mila metri quadrati, con una sala interna di mille metri quadrati e una terrazza di 800 metri affacciata sul mare. L'obiettivo è ospitare manifestazioni, mostre, sfilate e incontri aziendali.

Nato nel 1957 per iniziativa della famiglia Fabbri e diventato un simbolo della Riviera con Gianni Fabbri, il Paradiso aveva chiuso definitivamente nel 2011. Ora si apre un nuovo capitolo. «Vogliamo che diventi la casa di tutti», ha spiegato Alessandri. All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad, l'assessora regionale Roberta Frisoni e il deputato Andrea Gnassi.

Ieri la presentazione ufficiale, mentre oggi, sabato 28 novembre dalle 15 alle 18, Casa Paradiso apre le porte alla città. Il primo appuntamento artistico è affidato a Felice Limosani, con la Light Room e l'installazione di videoarte Pensieri illuminati, con la voce narrante di Alessandro Preziosi. Previsto anche un progetto di riqualificazione del parco, con percorsi botanici, aree dedicate alla biodiversità, un apiario e spazi per attività didattiche, visite guidate e laboratori rivolti anche a scuole e università.