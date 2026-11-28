Il match della discordia Rimini-Pesaro, il derby di basket finisce in un tentato agguato ai tifosi della Vuelle

Una trentina di sostenitori riminesi a volto coperto ha cercato di intercettare i pesaresi durante il deflusso. La polizia è intervenuta disperdendo il gruppo ed evitando il contatto tra le due tifoserie

La vittoria sul campo del Rimini nel derby dell’Adriatico contro Pesaro è stata seguita da momenti di tensione fuori dal palazzetto ieri sera. Durante il rientro dei sostenitori marchigiani, un gruppo di circa trenta tifosi riminesi, con il volto coperto, ha cercato di avvicinarli per tendere un agguato.

L’episodio si è verificato tra via Fantoni e via Flaminia Conca, mentre la tifoseria ospite stava lasciando la città. A Rimini erano arrivati 170 sostenitori della Vuelle, a bordo di tre pullman e accompagnati dalla scorta delle forze dell’ordine.

Gli agenti impegnati nel servizio di sicurezza, affiancati dal personale dei reparti mobili, sono intervenuti appena è scattato il tentativo di assalto. Il gruppo locale è stato disperso e si è dato alla fuga, mentre alcuni tifosi pesaresi erano già scesi dai pullman, dando vita a momenti concitati. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse. Tra le due tifoserie non c’è stato alcun contatto fisico.