Grotte, chiese e un camion-magico: il festival che porta il teatro ovunque tra Rimini e Santarcangelo
Al via il Festival Filo per Filo
Il Festival Filo per Filo, Segno per Segno realizzato da Alcantara Teatro con la collaborazione della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo, propone quest’anno un programma di spettacoli intergenerazionali con titoli che coniugano divertimento e riflessione e, come di consueto, un’attenzione per gli spazi extra-teatrali dove il quotidiano incontra le arti in modo inaspettato: esperienze da vivere insieme capaci di coinvolgere un pubblico di giovani e adulti.
È proprio all’insegna della parola chiave di quest’anno - “CONFINI” - che gli spettacoli prendono il via da Santarcangelo con Note di streghe degne di nota il 5 maggio alle 18, 19:30 e 21 presso Grotte Comunali e, in replica, il 9 maggio, alle ore 17:00 e 18:30, presso la chiesa La Crocina a Rimini, riaperta al pubblico per l’occasione. Selvatico Collettivo allestirà un invito a riscoprire l’incanto del mondo attraverso una narrazione itinerante che muta ogni scorcio in un altrove senza tempo: con Note di streghe degne di nota i confini dei palcoscenici si estendono verso una geografia segreta di luoghi nascosti che attendono di essere risvegliati. Tra miti e letteratura prendono vita le storie di fate e streghe, accompagnate da un ricamo di melodie e suoni evocativi.
Il 9 maggio, invece, sarà la volta de Il respiro della manovella di Bottega Imata, in piazza Cavour alle ore 15.30, 16:30, 17:30 e 18:30, e, in replica, il 10 maggio in Piazza Ganganelli alle ore 10, 11, 16:30 e 17:30. All’interno di un piccolo camion in un’atmosfera magica per soli 16 spettatori, un uomo torna bambino rivivendo i pomeriggi trascorsi nel laboratorio del nonno a dar vita a meravigliosi carillon. Un racconto toccante sul potere dell’immaginazione come chiave per aprirsi alla meraviglia del quotidiano. Attraverso una magica macchina scenica, si dipana un rapporto fatto di tenerezza e legami che il tempo non può spezzare: la vera eredità di un nonno, capace di insegnare come affrontare la vita con grazia e leggerezza.
Un doppio appuntamento per riscoprire gli spazi inediti della città che farà da contrappunto al fitto calendario di spettacoli che vedranno le 150 ragazze e ragazzi del Laboratorio Stabile di Alcantara protagonisti sui palchi delle due città.
Il Festival proseguirà per tutto il mese di maggio e tutti gli appuntamenti si possono trovare sul sito www.filoperfilo.it