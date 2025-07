Grotte, draghi e rocche malatestiane: la magia dell’entroterra romagnolo si racconta al tramonto

Tre serate speciali per esplorare Onferno, Mondaino e Verucchio

Lontano dalla frenesia della costa ma a pochi minuti dal mare, esiste una Romagna più intima, avvolta da misteri, racconti antichi e paesaggi che sembrano usciti da un libro di fiabe. È proprio questa dimensione autentica che Visit Romagna invita a scoprire con Experience Uniche e Autentiche in Collina, un ciclo di escursioni serali guidate alla scoperta dei tesori nascosti dell’entroterra.

Appuntamenti imperdibili, pensati per tutta la famiglia, che unisconocultura, natura e immaginazione, tra grotte millenarie, castelli leggendari e borghi carichi di storia. Un’occasione per vivere la bellezza delle colline romagnole sotto le stelle, accompagnati da guide esperte e storie coinvolgenti.

Experience in valle è un progetto pilota che vede coinvolti i Comuni della costa della riviera di Rimini con quelli della collina, le Federalberghi e il Gal Valli Marecchia e Conca.

Il prossimo appuntamenti è per mercoledì 9 luglio con una serata speciale dedicata alle Grotte di Onferno di Gemmano. Il percorso inizierà nel tardo pomeriggio con la partenza da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, e si concluderà in tarda serata dopo un’immersione nella natura incontaminata della riserva, Patrimonio Unesco. Accompagnati da guide esperte, i partecipanti esploreranno il complesso carsico e i suoi tesori nascosti, tra cavità suggestive e racconti che affondano le radici nella storia geologica del territorio e in quella della sua comunità più numerosa dei pipistrelli che hanno trovato un habitat ottimale nella grotta. L’esperienza sarà arricchita dalla magia della notte e dai racconti dei produttori del luogo che vivono con grande tenacia le dolci colline della Valconca riscoprendo, conservando e arricchendone l’autenticità con il loro lavoro e le loro scelte quotidiane.

La settimana successiva, mercoledì 16 luglio, sarà la volta di Mondaino, borgo fortificato che custodisce storie e leggende legate a draghi, cavalieri e dame. Una serata tra storia e immaginazione, in cui le atmosfere medievali del paese accompagneranno i visitatori in un percorso narrativo capace di affascinare grandi e piccoli. Anche in questo caso, la partenza è prevista da diverse località della costa, con arrivo nel borgo al tramonto e rientro in tarda serata, dopo aver respirato l’anima antica di un luogo fuori dal tempo.

Il primo ciclo di esperienze si concluderà giovedì 17 luglio con una serata dedicata al borgo di Verucchio, una delle perle dell’entroterra riminese. L’escursione, con partenza da Rimini, condurrà i partecipanti tra le vie del centro storico e all’interno della rocca malatestiana, in un’atmosfera sospesa tra sapori, misteri e bellezze architettoniche. Il viaggio sarà un’occasione per immergersi in un paesaggio che racconta secoli di storia, arricchito da narrazioni suggestive e momenti di autentico contatto con il territorio.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://riviera.rimini.it/it/itinerari/escursioni-valli