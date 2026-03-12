Gruppo SGR premiato al Best Performance Award 2026 di SDA Bocconi

Riconosciuta tra le migliori aziende italiane per crescita sostenibile, innovazione e valore umano e sociale

Gruppo SGR è tra le migliori aziende del Best Performance Award 2026 di SDA Bocconi nella categoria ‘Best Performer of the Year’. Un risultato prestigioso, considerando l'ampiezza del processo di valutazione: dalle oltre 950mila aziende analizzate nella fase iniziale si è arrivati alle 171 ammesse alla fase di interviste e focus group, analizzando oltre 400 parametri.

“È un riconoscimento di grande prestigio – commenta il Direttore Generale SGR Demis Diotallevi, presente alla serata conclusiva – perché associa il valore della responsabilità alla nostra crescita costante. È una peculiarità a cui teniamo tantissimo. Vogliamo crescere per generare benessere, distribuirlo a persone e aziende a vantaggio del progresso dei territori in cui operiamo”.

Il Best Performance Award è un’iniziativa SDA Bocconi e premia le migliori aziende che creano valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, operando in modo complessivamente sostenibile.

Ogni anno competono le imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza del loro sviluppo sostenibile nel rispetto della dimensione umana e ambientale (Green & Social), dell’innovazione (Innovation & Technology) e della gestione economica (Value Added).

Il Best Performance Award è rivolto a imprese con fatturato tra i 15 mln e un 5 mld di euro. Per garantire un confronto equo sono state create quattro differenti categorie, tre dimensionali (Small, Medium e Large Company) ed una Hot Topic dell’anno, a cui si aggiunge il premio finale indipendentemente dalle categorie.

Nella categoria Hot Topic 2026 (Diversificazione e Resilienza) il Gruppo SGR è entrato nella rosa della finalissima dove all’ultima curva ha prevalso un colosso come Mapei.