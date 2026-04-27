Gruppo SGR premiato con il Credit Reputation Award 2026

Il riconoscimento premia l’affidabilità nei rapporti con il sistema bancario e la gestione evoluta della Centrale Rischi

Il Gruppo SGR ha ricevuto il Credit Reputation Award 2026, riconoscimento promosso da MF CentraleRisk e dedicato alle imprese che si distinguono per affidabilità e puntualità nei rapporti con il sistema bancario.

Per Gruppo SGR ha ritirato il premio il Vicedirettore Generale Guido Mecozzi, Chief Financial Officer e Responsabile Mergers and Acquisitions: “Ci occupiamo di energia ed efficienza energetica e la trasparenza finanziaria non è più solo un obbligo di compliance, ma un asset strategico fondamentale. Stiamo affrontando un periodo di investimenti massivi in infrastrutture e tecnologie, spesso con orizzonti temporali lunghi, in un contesto di alta volatilità dei prezzi delle commodity e dei tassi di interesse quindi la trasparenza è il ponte che costruisce la fiducia con gli stakeholder”.

Nelle motivazioni il premio, che il Gruppo SGR ricevete anche nel 2025, evidenzia una gestione di alta qualità della Centrale Rischi, pienamente coerente con i migliori standard bancari per contribuire in modo concreto al rafforzamento della reputazione creditizia, della capacità di accesso al credito e al consolidamento del rapporto con il sistema finanziario. Sono elementi determinanti nel giudizio del sistema bancario. Una gestione evoluta della Centrale Rischi non è quindi solo un tema tecnico, ma un vero e proprio asset strategico per la crescita e la credibilità dell’impresa nel mercato del credito.