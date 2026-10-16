Gruppo SGR tra le 75 aziende italiane con le migliori performance ESG: riconoscimento al Sustainability Award

Il gruppo riminese entra nella categoria Top Performance per i risultati in sostenibilità, efficienza e solidità finanziaria

Gruppo SGR é tra le TOP 75 ESG Performance del Sustainability Award, premio riservato alle aziende italiane che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica, trasformandola in un’occasione per esprimere innovazione ed attivare le energie migliori nel Paese. Gruppo SGR è stato inserito nella categoria Top Performance, dove sono comprese le aziende che primeggiano per le attività ESG e le uniscono alla redditività e alla solidità patrimoniale e finanziaria. Alla cerimonia di premiazione svoltasi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, è intervenuto Guido Mecozzi, Chief Financial Officer e responsabile Mergers & Acquisitions del Gruppo SGR. “L’investimento in sostenibilità ed efficienza è pratica diffusa e ha coinvolto oltre 300mila imprese in Italia – il suo commento – e siamo orgogliosi di essere nell’elite delle imprese del nostro Paese. Il risultato finale è sintetizzato da uno score ESG che premia scelte energetiche orientate al risparmio ambientale, nonché per le best practice aziendali che hanno fatto della sostenibilità il driver dello sviluppo strategico dell’azienda”.

In questo mese Gruppo SGR si è segnalato anche per essere stato inserito nelle 300 aziende italiane a cui è stato riconosciuto l’Italy’s Best Employers 2027, esito del sondaggio realizzato da Statista tramite 300mila risposte da 450 aziende con almeno 250 dipendenti, dal quale emergono le migliori aziende dove lavorare in Italia.