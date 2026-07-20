GT World Challenge da record a Misano: oltre 26mila presenze nel weekend

Sfuma il podio di Valentino Rossi in Gara 2, successo BMW con Weerts e Van der Linde

Si chiude con oltre 26.000 presenze il weekend del GT World Challange powered by AWS a Misano World Circuit. I numeri confermano la crescita dell’evento che, anno dopo anno, riesce a richiamare un pubblico sempre maggiore. Ad incidere sull’incremento (+10% rispetto allo scorso anno) è il format sempre più ricco ed immersivo, capace di regalare intrattenimento e spettacolo in aggiunta alle emozioni della pista.

Un ruolo importante, nell’edizione di quest’anno, lo ha giocato ElektronFest, l’evento dedicato alla musica elettronica che ieri sera ha portato sul palco artisti del calibro di Planet Funk, L3UM4S, Dj Ralf (affiancato dall’amico Valentino Rossi), Deledda, Viceversa, Cromadisco e Fresco facendo ballare il paddock fino a tarda notte.

Molto apprezzata anche l’esperienza Dinner in the sky, con tutti i turni in programma nei tre giorni, dalla colazione alla cena passando per il pranzo e l’aperitivo, andati sold out.

Per Rossi il podio sfuma di un soffio

È sfumata all’ultimo giro, per Valentino Rossi, la possibilità di tornare sul podio nella gara di casa in Gara 2. Il ‘Dottore’, in coppia con Max Hesse sulla BMW M4 GT3 EVO numero 46, ha chiuso al 4° posto, cedendo il terzo gradino del podio alla Mercedes #48 del Winward Racing di Lucas Auer e Maro Engel. La vittoria, come in Gara 1, è andata a Charles Weerts e Kelvin van der Linde con la BMW #32 del Team WRT, tornati in vetta alla classifica del campionato. Sul secondo gradino del podio la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella e Jules Gounon, che partivano dalla pole.

Gara 1, andata in scena ieri nella suggestiva atmosfera del tramonto e anticipata dalle note dell’inno d’Italia eseguito dalla cantante riminese Alberta Saccani, ha riservato non pochi colpi di scena. La corsa è stata decisa nelle prime fasi da un incidente che ha coinvolto Valentino Rossi, che scattava per la prima volta dalla pole position, Ricardo Feller e Andrea Frasinetti, causando anche il ritiro di Dani Juncadella. Rossi, scivolato quarto dopo il contatto al via e successivamente penalizzato con 10 secondi per il jump start allineamento, ha chiuso in sesta posizione insieme ad Hesse.

Alle spalle di Weerts e van der Linde, hanno chiuso la Porsche #80 di Lionspeed GP e la Mercedes-AMG #48 di Winward Racing.

Aaron Slight torna a Misano dopo 26 anni

Ad assistere alle gare di oggi anche Aaron Slight: l’ex pilota neozelandese, vicecampione del mondo di Superbike nel 1998, ha fatto ritorno a Misano World Circuit dopo 26 anni dall’ultima volta che vi corse, nel 2000, prima di abbandonare il motociclismo e dedicarsi alle quattro ruote.

Sabato sera il Rooftop Party, l'evento che riunisce i partner del Misano World Circuit

Il GT World Challenge powered by AWS ha ospitato, come tradizione, il Rooftop Party, l’appuntamento che ogni anno riunisce, in occasione della gara serale, il network di aziende, esponenti del motorsport e istituzioni che alimentano con il loro sostegno lo sviluppo di Misano World Circuit.

Quest’anno l’evento è servito anche a lanciare ufficialmente l’Elektronfest, con la presenza di Gianluca Laurenzi, uno degli ideatori dell’iniziativa, e dei Planet Funk.

Il Rooftop Party si conferma un importante momento di incontro e confronto, capace di valorizzare le relazioni tra il circuito e il territorio. L’evento rientra, inoltre, nel programma del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna, rappresentata ieri dal Presidente Mario Riciputi.