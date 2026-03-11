Gualdicciolo, sventata rapina alla banca: malviventi messi in fuga

Due malviventi con casco e passamontagna tentano di forzare la porta antipanico, ma i dipendenti bloccano l’ingresso e li costringono alla fuga

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un tentativo di rapina alla filiale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino a Gualdicciolo. Intorno alle 16, secondo le prime informazioni, due individui con il volto coperto da caschi integrali e passamontagna hanno cercato di forzare la porta antipanico con un piede di porco. Il personale della banca ha reagito, bloccando la porta dall’interno e impedendo l’ingresso ai malviventi. Dopo alcuni minuti di tentativi i rapinatori hanno desistito e sono fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine sammarinesi, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La filiale ha ripreso regolarmente le attività già nel pomeriggio.