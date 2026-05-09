Guasti all'illuminazione del Parco della Pace, Fdi attacca: "No a interventi tampone di riparazione"

Laura Casonato: "Malcontento di numerosi cittadini"

“Siamo tornati esattamente al punto di partenza. È inaccettabile che a pochi giorni dal trionfale annuncio del Comune sul ripristino del laghetto al Parco della Pace, l’impianto sia già di nuovo fermo”. Laura Casonato, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Cattolica, riferisce di farsi portavoce del "malcontento di numerosi cittadini", accusando l'amministrazione comunale di una gestione della manutenzione tutt'altro che ottimale.

Casonato parla di "circolo vizioso insostenibile": “Siamo stanchi di dover tornare continuamente sugli stessi argomenti. Non si può pensare di gestire la cosa pubblica con interventi tampone che reggono appena una settimana. Se l’impianto si blocca ogni 4 o 5 giorni, significa che non serve l'ennesima sistemata superficiale, ma vanno sostituiti i pezzi e l'intera componentistica obsoleta. Comunicazioni e foto in pompa magna servono a poco se poi i fatti smentiscono la propaganda dopo meno di 100 ore. Il Comune chiarisca se la pompa del laghetto è stata sostituita o se è stata fatta solo una pulizia superficiale”.

Casonato si riferisce appunto al Parco della Pace, "di nuovi fuori uso dopo pochi giorni: non c’è riciclo d’acqua, il fango aumenta e i pesci rischiano di morire senza ossigeno”.

"Con l’arrivo della bella stagione, il Parco della Pace diventa il punto di riferimento per decine e decine di bambini. La mancanza di una manutenzione strutturale e il ritardo sugli altri lavori previsti iniziano a preoccupare i genitori. Il parco deve essere un luogo di divertimento e gioia, non un motivo di apprensione per la sicurezza dei nostri figli. Le famiglie frequentano quest’area ogni giorno e hanno il diritto di trovare strutture funzionanti e sicure. Non è tollerabile che un luogo pubblico di tale importanza versi in questo stato di incertezza perenne", attacca l'esponente di Fratelli d'Italia.

Nella fattispecie all'amministrazione comunale si chiede un intervento immediato, con sostituzione immediata dell'impianto, "un cronoprogramma serio e definitivo per la conclusione di tutti i lavori nel parco" e infine "risposte chiare sul perché si spendano risorse in riparazioni che si rivelano sistematicamente inefficaci".