Guasto nel Tunnel della Manica, traffico ferroviario paralizzato

Bloccati tutti i treni Eurostar tra Londra e l’Europa continentale: centinaia di passeggeri in attesa a St Pancras

Gravi disagi alla circolazione ferroviaria internazionale a causa di un guasto alla rete elettrica nel Tunnel della Manica. Tutti i treni Eurostar in collegamento tra Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam sono stati sospesi fino a nuovo ordine, provocando il blocco di centinaia di passeggeri nella stazione londinese di St Pancras.

L’operatore del servizio ferroviario ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l’intera rete è interessata da «gravi ritardi e cancellazioni improvvise» e ha invitato i viaggiatori a non mettersi in viaggio fino a nuovo avviso. Tecnici e squadre di emergenza sono al lavoro per individuare e risolvere il problema, ma al momento non sono stati forniti tempi certi per il ripristino del servizio.

La situazione sta causando forti disagi, in particolare ai passeggeri diretti verso il continente europeo, molti dei quali sono in attesa di aggiornamenti nelle aree della stazione predisposte per l’emergenza.