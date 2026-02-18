Allevamento Fileni, l'Ausl replica: "Controlli svolti secondo modalità e frequenza definite"

La replica al comitato Per la Valmarecchia

L'Ausl Romagna replica al comitato Per la Valmarecchia, sottolineando che i controlli operati sullo stabilimento Fileni siano effettuati "secondo le modalità e le frequenze di controllo definite da standard nazionali e regionali", ovviamente per quanto concerne le competenze specifiche dell'azienda sanitaria. "L'Ausl - si legge nella nota di replica - è parte, insieme ad altri Enti (tra cui Arpae e Regione Emilia Romagna), di un Tavolo Tecnico Scientifico previsto dalla Dgr 562 del 14 aprile 2025, i cui fini sono, tra gli altri, di verificare per questo impianto che il controllo del sistema di gestione sia correttamente attuato da parte dell’azienda e valutare l’impatto delle emissioni e degli scarichi dell’impianto avicolo, con riferimento alla qualità dell’aria, delle acque, del sistema di depurazione e gli eventuali altri impatti. I sopralluoghi necessari sono stati eseguiti e si sta continuando a monitorare lo stabilimento, come peraltro viene fatto anche per gli altri stabilimenti avicoli presenti sul territorio".

"Rispetto alle richieste di informazioni, si è sempre dato pronto riscontro alle istanze di accesso agli atti con quanto ostensibile nei termini e nelle modalità previste dalla legge", chiosa la nota.