Guerra in casa Agnelli, il Tribunale di Rimini: "I passaggi nel libro non sono diffamatori"

Vince il diritto di cronaca: archiviata l’inchiesta sul libro della discordia

Il tribunale di Rimini ha archiviato la querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna nei confronti del giornalista Luigi Moncalvo e di Margherita Agnelli, nell’ambito delle vicende legate alla lunga disputa sull’eredità della famiglia Agnelli.

L’ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, che ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura attraverso il sostituto procuratore Davide Ercolani. Il procedimento era nato dopo la pubblicazione, nel 2022, del libro “Agnelli coltelli” (editore Vallecchi), nel quale vengono ricostruite le tensioni e i contenziosi interni alla famiglia dopo la successione di Gianni Agnelli.

Secondo il gip del tribunale riminese, i passaggi contestati dall’avvocato Gamna non hanno carattere diffamatorio: rientrano invece nell’esercizio del diritto di critica e si collocano nel più ampio dibattito pubblico e giudiziario che da anni accompagna la complessa vicenda ereditaria degli Agnelli.

Gamna, tra l’altro, era stato uno dei due legali che in passato avevano seguito la successione proprio per conto di Margherita Agnelli. Con la decisione del giudice di Rimini, la querela viene definitivamente archiviata.