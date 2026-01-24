Guerra in casa Amadori: il tribunale dà ragione alle sorelle contro i fratelli

Torna il vecchio assetto: Patrizia e Loretta Amadori rientrano nella governance

Il tribunale di Bologna ha dato ragione a Patrizia e Loretta Amadori nella causa contro i fratelli Denis e Flavio, annullando il nuovo assetto societario del colosso cesenate di polli varato nel 2021. Secondo i giudici, la creazione della sub-holding Finama Holding aveva lo scopo di limitare i diritti di controllo delle due sorelle, socie di minoranza.

La sentenza dispone il ritorno alla struttura precedente, con il 77% del gruppo nuovamente sotto la Francesco Spa, partecipata direttamente dai quattro figli del fondatore Francesco Amadori. Patrizia e Loretta, che detengono complessivamente il 46% della holding, tornano così ad avere voce nella governance.

I giudici hanno definito l’operazione una violazione dei doveri di correttezza e buona fede e hanno condannato le società coinvolte al pagamento delle spese legali. I fratelli hanno annunciato ricorso in appello.