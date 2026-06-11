Guida agli eventi del weekend dal 12 al 14 giugno 2026 a Rimini e dintorni

Cosa fare tra città, riviera ed entroterra

Un fine settimana particolarmente ricco quello in programma tra venerdì 12 e domenica 14 giugno 2026 in provincia di Rimini, con appuntamenti che spaziano dalla letteratura al motorsport, dalle arti performative ai raduni automobilistici. Ecco una guida agli eventi principali, divisi per località.

Rimini

Il centro storico di Rimini torna protagonista con la 19ª edizione di Mare di Libri, il festival dei ragazzi che leggono, unico appuntamento in Italia interamente dedicato alla letteratura per adolescenti. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la città si trasforma in un grande spazio di incontro e confronto tra giovani lettori, autori e ospiti italiani e internazionali.

Il programma propone presentazioni di libri, dibattiti, laboratori, letture, proiezioni e spettacoli diffusi nelle principali location del centro storico. Tra gli ospiti italiani figurano, tra gli altri, Manlio Castagna, Marco Magnone, Luigi Garlando, Fabio Geda, Kento e Assia Petricelli, mentre sul fronte internazionale sono attesi autori come David Almond, Julia Green, Annet Schaap e Sarah Jäger.

Il festival, ideato e organizzato interamente da ragazzi volontari, prevede anche la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti dell’anno precedente. Gli eventi si svolgono dalle 9 alle 23.

Pennabilli

Pennabilli si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con la 30ª edizione di Artisti in Piazza, il festival internazionale di arti performative in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno.

Per quattro giorni il borgo della Valmarecchia ospita circa 60 compagnie e oltre 200 artisti provenienti da tutto il mondo, tra teatro di strada, circo contemporaneo, danza, musica e performance itineranti che animeranno vicoli, piazze e spazi all’aperto.

Il tema dell’edizione 2026, “Siamo Brace”, celebra i trent’anni del festival e la sua evoluzione come uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate romagnola. Il programma è arricchito da mercatini, laboratori, aree food e concerti diffusi nel centro storico.

Santarcangelo di Romagna

Domenica 14 giugno piazza Ganganelli ospita il raduno “Abarth in Romagna”, dedicato agli appassionati delle storiche 500 dello Scorpione.

Decine di vetture provenienti da tutta Italia saranno esposte nel cuore della città, offrendo a cittadini e curiosi la possibilità di ammirare da vicino modelli e allestimenti differenti. Gli equipaggi, dopo l’esposizione, visiteranno il centro storico e le grotte tufacee accompagnati dalle guide della Pro Loco, prima di partire per un tour sulle strade dell’entroterra romagnolo.

L’iniziativa è organizzata dall’Abarth Club Romagna e dalla Scuderia HF di Santarcangelo.

Misano Adriatico

Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” accende il weekend con il grande ritorno del WorldSBK – FIM Superbike World Championship Emilia-Romagna Round, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

Per tre giorni il circuito diventa il centro del motociclismo mondiale, con prove libere, qualifiche e gare che vedranno sfidarsi i migliori piloti della Superbike. Il programma entra nel vivo nel fine settimana, con le gare che assegneranno punti decisivi per il campionato.

Il paddock sarà inoltre aperto al pubblico, offrendo la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera del mondiale e seguire da vicino team e protagonisti in una delle tappe più attese della stagione.