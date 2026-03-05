Guida agli incentivi 2026: a Rimini imprese e banca insieme per leggere il futuro

Grande partecipazione al convegno di RivieraBanca

Nell’Auditorium di RivieraBanca a Rimini ha avuto luogo il convegno "Guida agli incentivi 2026 per le imprese: uno sguardo al futuro per trasformare il presente". È stato un momento di analisi profonda sulla nuova politica industriale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che segna un cambio di strategia: si abbandona il credito d'imposta e si torna alla deduzione fiscale maggiorata. Questo meccanismo premia le imprese redditizie e orienta gli investimenti verso produzioni europee. Il beneficio si lega alla capacità di generare utili, non solo alla spesa.Un approccio che valorizza la solidità finanziaria delle aziende. Oltre l'incentivo, l'innovazione diventa un asset competitivo.

Il focus

Cambiando paradigma normativo, diventa centrale la premialità di modelli di business solidi, capaci di generare valore reale e sostenibile. I lavori sono stati aperti dai saluti dal Direttore Generale di RivieraBanca Gianluca Conti, e dal Direttore Generale di BCC Leasing Enrico Giancoli, che hanno sottolineato l'importanza della sinergia tra banca e territorio per affrontare con consapevolezza questa transizione. Il cuore tecnico dell'incontro è stato affidato a Gianluca De Candia (CEO di Prime Advisor).

Tra i temi chiave

- il nuovo Iper ammortamento: il ritorno alla deduzione fiscale maggiorata fino al 280%.

- Capienza IRES: il beneficio è ora legato direttamente alla redditività aziendale.

- Vincolo "Made in EU": l’obbligo di puntare su tecnologie e produzioni europee per accedere alle agevolazioni.

La grande partecipazione al convegno conferma la vitalità del tessuto imprenditoriale del territorio. RivieraBanca BCC non offre solo credito, ma una partnership consulenziale per trasformare le novità normative in opportunità di crescita strutturale. Il futuro dell’economia locale si costruisce con scelte lungimiranti, che l’Istituto è pronto a sostenere.