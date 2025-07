Guida alla Notte Rosa 2025: tutti gli eventi, da Rimini a Ferrara

Tutti gli eventi della Notte Rosa 2025: dalle anteprime di giovedì 19 giugno agli appuntamenti del weekend

La lunga estate della Romagna si prepara ad accendersi con le anteprime ufficiali della Notte Rosa.

Si parte giovedì 19 giugno a Rimini, con Rimini Folk, dove Piazza Cavour si trasformerà in una grande balera sotto le stelle: un tuffo nella tradizione romagnola con il ballo liscio e le sue melodie intramontabili, per una serata all’insegna della convivialità e del ritmo della nostra terra.

Sempre il 19 giugno, a Novafeltria, riflettori puntati sul Belcanto con l’anteprima del Montefeltro Festival: giovani talenti del Conservatorio di Dublino porteranno in scena un concerto lirico di grande intensità emotiva, frutto del lavoro dell’Accademia Lirica Internazionale.

Proseguono intanto, fino al 19 giugno, le giornate dedicate ai più piccoli con “Notte Rosa Extra Time” a Bellaria-Igea Marina: serate di spettacoli di clown, magia, marionette e bolle giganti, oltre all’imperdibile mostra della città ecosostenibile di mattoncini Lego al Palazzo del Turismo.

Infine, tra gli eventi più magici, dal 19 al 23 giugno torna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano: un viaggio tra mistero, arte e suggestione, che ogni anno incanta migliaia di visitatori con spettacoli itineranti, mercatini, performance e atmosfere da fiaba.

Le iniziative di venerdì 20 giugno



Il cast dell’Rds Summer Festival a Rimini nelle serate del 20 e 21 giugno con Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai, affiancati dagli speaker di RDS Rossella Brescia, Ciccio & Baz. Un’arena a cielo aperto che promette emozioni forti, con due serate di musica e intrattenimento, con artisti che si esibiranno sul palco di Piazzale Fellini facendo ballare e cantare tutta la piazza.

A Riccione Hit’S Summer Night trasformerà piazzale Roma in una gigantesca pista. Sul palco si alterneranno i migliori dj che hanno segnato le stagioni della musica italiana, portando in scena un mix irresistibile di hit storiche e successi recenti, per far ballare e cantare tutto il pubblico.

A Misano Adriatico la carica travolgente di Paolo Belli e della sua Big Band animerà Piazza della Repubblica. Swing, soul, pop e un pizzico di televisione in una serata che unisce spettacolo e interazione.

A Cattolica l’inconfondibile voce di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, risuonerà in un live acustico intimo e suggestivo in Piazza Primo Maggio. Emozioni allo stato puro per un pubblico trasversale, tra grandi successi e riflessioni in musica.

Il ritmo cambia a Bellaria, dove il duo Space Invaders & Mattia Vocalist infiammerà Piazzale Kennedy con un mix di rock, dance ed energia visiva.

Anche Coriano entra nel vivo della Notte Rosa con uno spettacolo davvero originale e adatto a tutta la famiglia: sul palco di via Malatesta va in scena “Katastrofa Rock & Friends”, un viaggio esilarante nella storia del rock guidato dal clown Katastrofa.

A Verucchio appuntamento con “Rocca Noir”. Il paese si immerge in un’atmosfera unica, dove storia, musica e relax si intrecciano. Alle 20.30 la serata inizia con un picnic al tramonto mentre si ammira un panorama mozzafiato che si estende fino al mare. Alle 22 spazio all’esclusiva visita guidata a lume di candela alla scoperta della Rocca di Verucchio, tra storia, leggende e atmosfere suggestive.



Il divertimento incontra la comicità a Gatteo Mare: nella cornice dell’Arena Rubicone andrà in scena una serata tutta da ridere con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi: due stili diversi, due dialetti, una sola risata collettiva. Il loro spettacolo sarà un mix di gag, cavalli di battaglia, improvvisazione e satira romagnola. A seguire si ballerà con la Revolution Live Band, in un viaggio musicale che attraversa i grandi successi dagli anni '70 ai giorni nostri.

In Piazza Costa, a Cesenatico, arriva il dj set di Radio Bruno, con il grattacielo illuminato di rosa.

A San Mauro Mare si accendono le luci dell’Arena Arcobaleno, con il concerto live della Dino Gnassi Corporation, un mix travolgente di ritmo, energia e intrattenimento.

Forlì si accende di musica, luci e adrenalina per una serata imperdibile con gli Eiffel 65, preceduti dal DJ set di Kubik & Cire Vocalist.

Borghi e rocche di Romagna con il Bertinoro Drinkin' Jazz Festival, una rassegna tutta al ritmo di jazz, con grandi artisti e nuove promesse della scena musicale italiana e internazionale che si esibiranno nei suggestivi luoghi del Balcone di Romagna dal 20 al 22 giugno.



Il 20 e 21 giugno arriva a Faenza un appuntamento imperdibile: Granarolo Effimero, un teatro in-stabile di arte, sogni e cucina. Granarolo si veste al buio e accende le luci dei sogni dei carradori, degli artigiani, del Museo Diffuso, della Dipintrice Maddalena Venturi, dei Tappeti d’Arte dipinti con la segatura, dei murales, di storie bislacche nei cortili, del Bar Sport, spento e riacceso in arte, di stand sparsi per gustare i piatti granarolesi. Le case del paese si riaccendono per raccontare. Un grande teatro in-stabile di racconti, di arte, sogni e cucina.



Ferrara darà il via a un fine settimana all’insegna della musica d’ascolto, con il ritorno di Pianoestense dal 20 al 22 giugno: una manifestazione pianistica che trasformerà alcuni dei più bei palazzi della città in salotti musicali raffinati. Concerti dal pomeriggio alla sera, in sedi prestigiose come Palazzo Roverella, il Ridotto del Teatro Comunale, Palazzo dei Diamanti e molti altri.

Nel weekend Ferrara ospiterà anche gli eventi di “Un Fiume di Musica”. La Darsena si trasforma in una meravigliosa piazza musicale che promette di celebrare non solo la musica, ma anche l'essenza della solidarietà. Un luogo dove le organizzazioni di volontariato locali, alternandosi in uno spazio a loro dedicato, avranno la possibilità di raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i loro progetti solidali all'interno della comunità.

A Comacchio la spiaggia di Porto Garibaldi ospiterà un’intera serata di spettacoli e Alex Wyse in concerto. A chiudere un dj set firmato Giusy Consoli.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio

A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico accenderà il cielo di rosa, in contemporanea su tutta la costa romagnola. Il cielo si illuminerà sopra le spiagge e le città della Romagna, offrendo uno show mozzafiato che terrà il pubblico con il naso all’insù: da Comacchio, a Cattolica, passando per Cesenatico, San Mauro Mare, Gatteo Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico.

Le iniziative di sabato 21 giugno

Ad accogliere l’alba sulla spiaggia di Riminiterme a Miramare (ore 5.00) sarà Frida Bollani con il suo nuovo spettacolo 'Semplicemente Frida', accompagnata dal musicista britannico Mark Glentworth.

Sempre a Rimini, in Piazzale Fellini, prosegue l’Rds Summer Festival, con i grandi protagonisti musicali e gli speaker di RDS, che animeranno la serata con il loro entusiasmo, rendendo la piazza un’arena musicale aperta a tutti. A Riccione nella spiaggia libera adiacente a Piazzale San Martino dalle 10.30 alle 21.00 va in scena il Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker. Sempre a Riccione la danza diventa linguaggio universale grazie al Gran Gala di danza internazionale con la direzione artistica di Kledi Kadiu. In Piazzale Roma andrà in scena un vero e proprio gala con étoile provenienti dalle più importanti compagnie europee e giovani talenti. Coreografie emozionanti e coinvolgenti, curate nei minimi dettagli, regaleranno al pubblico un’esperienza visiva e artistica straordinaria, in equilibrio perfetto tra arte classica e linguaggi contemporanei.

A Cattolica Piazza Primo Maggio si trasforma nel più grande video party della Riviera con Dj Lopez: una serata tutta da ballare e… da guardare. I videoclip delle canzoni più famose verranno mixati dal vivo, accompagnati da animazioni, giochi di luce e momenti interattivi. Un evento pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, dai nostalgici dell’MTV generation ai più giovani.

La mattina del 21 Forlì si accende con il Concerto all’Alba alla Rocca di Ravaldino.

A Cesenatico la protagonista della serata sarà Clara, la giovane artista rivelazione della serie “Mare Fuori” e del Festival di Sanremo, che salirà sul palco di Piazza Costa. La sua voce calda e le sue canzoni intime porteranno un momento di emozione e profondità nella cornice festosa della Notte Rosa. In Piazzale Michelangelo a Valverde si terrà il concerto dei Funky Gallo, una tribute band che omaggia Zucchero con le sue sonorità soul, blues e pop. Uno show energico e coinvolgente che ripercorre le tappe della carriera di uno dei più amati artisti italiani.

Gatteo festeggia il solstizio d’estate dedicando un’intera giornata alla musica. Si parte con il suggestivo concerto all’alba nella Corte del Castello malatestiano. Alle 5.30 del mattino un’orchestra composta da 20 apprezzati musicisti proporrà musiche di Verdi, Rossini, Schubert, Puccini e Tchaikovsky. L’Arena Rubicone di Gatteo Mare ospiterà in serata “Voglio tornare negli anni ’90”, un vero e proprio tuffo in uno dei decenni più iconici della musica italiana e internazionale. Sul palco tutte le hit che hanno segnato un’epoca: da Corona a Gigi D’Agostino, passando per Max Pezzali e gli Eiffel 65, in uno show arricchito da effetti speciali, visual art e spettacoli pirotecnici.

A Bertinoro prosegue la rassegna Drinkin' Jazz Festival con la Jazz Walk, una passeggiata enogastronomica in compagnia della Arminum Swing Band con tappe di degustazione nelle cantine urbane di Bertinoro e arrivo sullo splendido Balcone di Romagna.



A Cervia musica e divertimento nell'area della Torre San Michele con il dj set di Radio Studio Delta mentre in Piazza Garibaldi i Moka Club celebrano i loro 30 anni di carriera con Entertainment Superheroes 30 years.

A Marina di Ravenna la spiaggia si accende con l’esplosiva energia dei JBEES, una big band di 9 elementi che porta sul palco uno spettacolo immersivo dedicato alla disco music internazionale e italiana dagli anni ’70 ai ’90. Costumi spettacolari, coreografie e un repertorio pieno di ritmo trasformano la notte in un party indimenticabile sotto le stelle.

Il Ferrara Summer Festival ospita un nome di richiamo internazionale: Sfera Ebbasta, reduce da record di ascolti in Europa e nel mondo. In Piazza Ariostea il re della trap italiana porterà un live show potente e visionario, capace di unire nuove generazioni e appassionati di urban culture.

A Comacchio la spiaggia libera di Porto Garibaldi si tinge di rosa per accogliere una tappa del Summer Tour de Le Vibrazioni. La storica band porterà sul palco tutti i brani che hanno segnato la loro carriera. Prima del concerto il dj set di Radio Stella scalderà il pubblico mentre il borgo marinaro si trasformerà con scenografie rosa, ancore, fenicotteri e installazioni a tema.

Sempre in provincia di Ferrara un evento d’eccezione illuminerà l’Abbazia di Pomposa a Codigoro. Alle ore 21.00 andrà in scena “Caro Lucio”, un intenso omaggio musicale alla figura di Lucio Dalla. I suoi brani più celebri – da Caruso a Anna e Marco, da L’anno che verrà a Piazza Grande – verranno reinterpretati con arrangiamenti fedeli ai suoi live storici. Una serata intima e potente, in una delle cornici architettoniche più affascinanti della regione.

Le iniziative di domenica 22 giugno

A Rimini durante la Notte Rosa sarà aperta l'unica pista da ballo di tutta la Riviera Adriatica: torna da domenica 22 giugno a martedì 24, dopo il successo dello scorso anno, la pista da ballo della Liscio Street Parade in Piazzale Kennedy dove si alterneranno per tre giorni grandi orchestre, scuole ballo e dj del mondo del liscio e del folklore romagnolo. Domenica 22 giugno dall'aperitivo fino a mezzanotte saliranno sul palco l'Orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera e il Big del Liscio Moreno Il Biondo e l'Orchestra Grande Evento. Insieme a loro ci saranno ben 10 scuole di ballo. Divertimento, musica e ballo continueranno anche lunedì 23 e martedì 24 giugno.

A Riccione si apre in occasione de La Notte Rosa “Albe in controluce”, con un evento unico di straordinaria suggestione: Kledi Kadiu, grande ballerino e artista, interpreterà il celebre "Bolero" di Ravel, con la coreografia di Michele Merola, accompagnato da quattro danzatori della MM Contemporary Dance Company. Una performance che celebra la forza della natura, del corpo e della rinascita. A seguire, l’inconfondibile voce di Syria, accompagnata alla chitarra da Tony Canto, porterà in scena un omaggio musicale alla leggendaria collaborazione tra Vinicius de Moraes, Toquinho, Sergio Bardotti e Ornella Vanoni.

A Misano Adriatico, nel Parco del Sole di Misano Brasile, l’evento “A Tutto Ballo” guiderà il pubblico alla scoperta di balli di gruppo e coreografie estive, grazie alla passione e alla professionalità dei maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro della Scuola Nirea Danze. Un’occasione per divertirsi imparando e condividendo momenti di leggerezza e movimento.

Appuntamento con la serata finale della Notte Rosa a Bellaria Igea Marina con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, in concerto live all’Arena Roma.

Domenica 22 giugno, a partire dalle 19.00 al Meet – Parco del Museo Etnografico di Santarcangelo di Romagna si riaccende la tradizione con una nuova edizione della Festa del Grano e un ricco programma per celebrare le antiche usanze legate all’abbondanza del raccolto. Saranno esposte alcune biciclette da lavoro della collezione di Maurizio Urbinati, che racconterà anche il suo libro Lavorare pedalando. Seguirà il concerto degli Electroshere Duo (Alberto Casadei e Andrea Felli) per chiudere con Roberto Mercadini in “Il focolare è un ombelico”, una conferenza - spettacolo, incentrata sull’identità del territorio, sulle storie di uomini e donne, sul lavoro, il dialogo con la terra e la natura circostante.

Le prime luci dell’alba illumineranno anche le colline il 22 giugno, alla Rocca Malatestiana di Verucchio che accoglierà una lezione di Hatha Yoga: un momento di benessere e meditazione in uno dei luoghi più suggestivi della Romagna.



Per vivere una Notte Rosa diversa, lontano dai luoghi comuni, a Savignano sul Rubicone si terrà un concerto all'alba con il Trio Barrique in “Colonne sonore per violino, fisarmonica e pianoforte

A Cesena è in programma un'anteprima speciale delle celebrazioni per il decimo anniversario del progetto Rockin'1000, che si terrà il 26 e 27 luglio prossimi. In Piazza Guidazzi va in scena Rockin'1000 pink flash Choir ideato da Fabio Zaffagnini. La musica viene celebrata come linguaggio universale, in un clima divertente e inclusivo, dove l'obiettivo è cantare insieme. L'emozione del canto collettivo si combina con l'energia travolgente dei grandi successi rock e pop: un'esperienza corale spontanea in cui il pubblico, in una sola serata, impara e canta un brano famoso, sotto la guida di un direttore professionista.

A Gatteo Mare chiude la festa uno degli spettacoli più originali dell’intero programma: Rock in Movie, un live show dove la musica si intreccia alle grandi colonne sonore del cinema. Da “Ghostbusters” a “Footloose”, da “Pulp Fiction” a “Titanic”, ogni brano sarà accompagnato da immagini cult per uno spettacolo che è insieme concerto e cinema, risate e nostalgia.

A Ravenna a Lido Adriano arrivano Roy Paci & Aretuska, pronti a calcare il palco con il loro evento LiveLoveDance Tour 2025, un'esplosione di ritmo e ironia.

A Ferrara il “Concerto all’Alba in Certosa. Elogio alla Follia.” celebra l’inizio del nuovo giorno nel silenzio e nella luce nascente, immersi nella magica atmosfera creata dal Quartetto d'archi Gerhard. Mentre al calar della sera si esibisce l'Orchestra Città di Ferrara con “Petite Messe Solennelle di G. Rossini, un capolavoro della musica sacra eseguito nel cuore della Certosa. Ad Argenta Piazza Garibaldi si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto grazie al dj set di DJ Lopez di Radio Bruno, che farà scorrere gli ultimi battiti della festa tra sorrisi, colori e ritmo.

Un lungo fine settimana dedicato alla famiglia

La Notte Rosa è un evento per tutti, anche per i bambini, con tanti momenti dedicati alle famiglie. Un lungo weekend ricco di sorprese, spettacoli e attività pensate per incantare i più piccoli e regalare gioia e divertimento. Dalle performance di artisti di strada, clown e acrobati ai tanti laboratori che verranno organizzati per dare spazio alla creatività ed alla fantasia, fino ai giochi ed alle attività all'aperto per un pieno di energia e divertimento.

E ancora le immancabili baby dance sulla spiaggia che, inviteranno tutti a scatenarsi in balli e coreografie coinvolgenti e gli attesissimi incontri con i personaggi dei cartoni animati: i beniamini dei bambini prenderanno vita per regalare abbracci, sorrisi e foto ricordo indimenticabili.



A Rimini, venerdì 20 giugno, torna l’attesissimo evento Un Mare di Rosa: la spiaggia dal bagno 47 al bagno 63 si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con musica live, spettacoli, performance di danza e un gran finale con fuochi d’artificio sincronizzati lungo tutta la Riviera. Non mancheranno anche i format più amati: Un Mare di Vino, con degustazioni enogastronomiche in riva al mare, e Un Mare di Fuoco, con spettacoli di luci e fiamme.

Novità di questa edizione è l’evento Incanto Rosa, organizzato dai Comitati Turistici di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, San Giuliano, P.zza Kennedy, Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare. Sabato 21 giugno a partire dalle 20.00 sul lungomare da Torre Pedrera a Miramare tanti artisti, maghi, illusionisti e acrobati incanteranno il pubblico di ogni età. In Piazzale Kennedy l’animazione inizia già nel pomeriggio con un dj set per bambini. In consolle la tredicenne Michelle Casula, in arte DJ Michelle, la giovanissima dj sarda che animerà il palco con il suo repertorio che spazia dagli anni ’80 sino alla musica techno.

A Riccione, da mercoledì 19 a sabato 21 giugno, il centro città si anima con il Kids Family Festival in piazzale Ceccarini: tre giorni gratuiti di spettacoli, talk, laboratori e attività per bambini e famiglie. Tra gli ospiti, Paolo Ruffini, la coppia comica Salvo & Giorgia, il musical delle Winx, il Winx Glitter Party, e l’intervento dello psicoterapeuta Alberto Pellai.

A Bellaria Igea Marina doppio appuntamento con il divertimento: venerdì 20 giugno a Igea Marina va in scena il Carnevale in Rosa, una sfilata in notturna di carri allegorici e cortei mascherati lungo viale Pinzon, tra coriandoli, caramelle e un grande spettacolo pirotecnico a mezzanotte; sabato 21 giugno il Carnevale in Rosa si sposta a Bellaria, lungo viale Panzini e lungomare Colombo, con una nuova sfilata ricca di colori, maschere e musica, per la gioia di adulti e bambini.

Sabato 21 giugno, a Misano Adriatico, il Carnevale d’Estate animerà il lungomare con i carri allegorici delle frazioni, spettacoli e costumi scenografici, in una delle feste più amate del territorio.

Quest’anno La Notte delle Streghe è tra i grandi eventi del weekend de La Notte Rosa. Dal 19 al 23 giugno la festa che celebra il solstizio d’estate torna a far splendere il cuore di San Giovanni in Marignano: spettacoli, luci, colori, performance itineranti, mercatini, buon cibo e l’atmosfera unica del borgo sono gli ingredienti di uno spettacolo magico sul palcoscenico più grande dell’estate.

A Coriano, sabato 21 giugno, è in programma anche un laboratorio creativo con le api, dedicato ai bambini e alle famiglie. In serata, in via Malatesta 32, andrà in scena “Les Frikis” uno spettacolo comico, circense e musicale, interpretato da Costrini e Mina.



A Cervia, venerdì 20 giugno, va in scena una delle esperienze più suggestive dell’intero weekend: il parco CerviAvventura aprirà i battenti anche di notte per un percorso tra i pini, illuminato solo dalle lampade frontali. Una sfida al buio, tra coraggio e magia, da vivere in piccoli gruppi per godersi il silenzio della natura. Sempre a Cervia il MUSA – Museo del Sale propone per tutto il weekend, dal 20 al 22 giugno, aperture straordinarie serali e un laboratorio per bambini dedicato ad Altero, il fenicottero rosa, mascotte dell’edizione 2025. Un’occasione per avvicinarsi alla storia delle saline in modo divertente e coinvolgente.



Venerdì 20 giugno, da Sant'Alberto di Ravenna, prenderà il via "Fenicotteri Rosa a Boscoforte": un'escursione in bici fino alla Penisola di Boscoforte e a piedi in questo ambiente magico, chiuso al pubblico, nel cuore delle Valli di Comacchio, nel Parco del Delta del Po. Qui, immersi nella magia del tramonto, si farà l’incontro suggestivo e inaspettato con i cavalli Camargue-Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su questo lembo di terra. Sabato 21 da non perdere "la pedalata dei fenicotteri rosa al tramonto": in sella alla bicicletta si andrà alla scoperta delle Valli Meridionali di Comacchio al tramonto, attraversando lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d’acqua e distese di fenicotteri. Domenica 22, infine, si esplorerà "L'argine degli angeli", attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta del Delta del Po.

Le emozioni dei parchi di divertimento e nelle discoteche

La Notte Rosa 2025 contagia anche i parchi tematici della Riviera con iniziative speciali e atmosfere incantate per tutte le età.

Italia in Miniatura celebra l’evento con una vera e propria Notte Rosa in Miniatura: la spiaggia di Rimini si colora di sabbia rosa, ballerini in miniatura danzano il liscio sotto l’Arco d’Augusto, mentre la Nave del Sole di Casadei solca le acque dell’Adriatico in scala. Il claim “Hit's Summer" campeggia tra i vicoli felliniani e le fontane del parco zampillano in rosa per accogliere i visitatori in un mondo da sogno.

Anche l’Acquario di Cattolica si tinge di rosa: nelle serate del 20 e 21 giugno il Percorso Blu ospita creature marine dai colori vivaci, tra coralli, meduse e pesci tropicali. In programma le spettacolari cibature di pinguini, lontre, squali toro e trigoni, per un'esperienza immersiva tra natura e fascino.

Aquafan Riccione si prepara a sorprendere: aperto di giorno per tutto il weekend della Notte Rosa, regalerà una visione notturna iconica con l’M280, lo scivolo più imponente d’Europa, illuminato di rosa e visibile già dall’autostrada.

Oltremare Riccione, con i suoi percorsi dedicati all’evoluzione dell’uomo e del pianeta, accoglierà i visitatori con la fontana dei delfini tinto-rosa, per un ingresso che è già una festa.

A Miramare di Rimini già dai primi di giugno e resterà per tutta l’estate il parco ispirato al capolavoro di Lewis Carroll Alice in Wonderland, una esperienza immersiva tra specchi, labirinti e regine.

Chi indossa un capo rosa nelle giornate de La Notte Rosa avrà un prezzo scontato per Fiabilandia.

Anche Mirabilandia si unisce alla Notte Rosa: sabato 21 giugno risate e leggerezza con Valentina Persia e il format Comedy Central Live, per una serata all’insegna del divertimento travolgente nel parco divertimenti più grande d’Italia.

Le discoteche più iconiche sono pronte a offrire show spettacolari e ospiti di fama internazionale. Tra questi, alla Villa delle Rose, l’atmosfera si farà incandescente con tre serate consecutive: si parte venerdì 20 giugno con Wonderland 90, un tuffo nei mitici anni Novanta; sabato 21 sarà la volta dei leggendari The Martinez Brothers, mentre domenica 22 il palco sarà tutto per Vidaloca, tra reggaeton, trap e latin vibes. Il Carnaby Club raddoppia l’appuntamento: venerdì 20 giugno beach party gratuito al Cocobeach (Bagno 106B) con dj set, gadget, animazione e cocktail dedicato. A mezzanotte la festa proseguirà nel celebre club di Rivazzurra, per ballare fino all’alba. Al Beky Bay di Bellaria Igea Marina, sabato 21 giugno è in arrivo il Duo Bucolico, simbolo della Romagna più surreale e scanzonata, mentre domenica sarà la volta degli Exodus, per un concerto potente e senza compromessi.

A Space Riccione, sabato 21 giugno saliranno in console Steve Angello b2b Sebastian Ingrosso, accompagnati da Supermarket e G.EM, per una notte elettronica d’eccellenza.

Accanto al calendario di eventi, si mobilita anche il mondo delle imprese locali. Confartigianato Imprese di Rimini celebra la Missione Notte Rosa, un'iniziativa social che documenta la partecipazione attiva degli associati: estetiste, panificatori, gelatai, operatori balneari – ognuno a modo suo – sta contribuendo a colorare di rosa la Riviera. Dalle vetrine addobbate ai prodotti tematici, la Notte Rosa si conferma come un’occasione preziosa per unire creatività, identità e accoglienza.

Diverse le iniziative di privati e commercianti organizzate in occasione della manifestazione, ad esempio a Porto Garibaldi in alcune attività sono in vendita delle magliette del Lido dedicate alla Notte Rosa il cui ricavato sarà investito per gli eventi estivi.