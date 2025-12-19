Guida in stato di ebbrezza, lieve calo dei casi a Rimini ma più neopatentati sanzionati

361 le violazioni contestate dalla Polizia Locale da inizio anno ad oggi: il confronto con l’anno precedente

Le violazioni per guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti registrate dalla Polizia Locale di Rimini rimangono sostanzialmente stabili nel confronto tra il 2024 e il 2025. I dati aggiornati ad oggi - 19 dicembre - mostrano 361 sanzioni contestate nel 2025, a fronte delle 462 dell'intero anno precedente, con una flessione rispetto allo stesso periodo. Un bilancio in calo ma che evidenzia come il fenomeno resti presente sul territorio, nonostante l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada il 14 dicembre 2024, che ha inasprito le sanzioni per alcol, droghe e altre infrazioni alla guida.

I controlli effettuati dalla Polizia Locale si sono confermati capillari e sono in linea nel confronto fra i due anni. Tra i dati più significativi emerge l'aumento dei neopatentati sanzionati: da 42 nel complessivo 2024 a 61 nel 2025 (ad oggi), un incremento che desta attenzione considerando anche che il confronto riguarda un periodo più breve. La stragrande maggioranza delle violazioni, oltre l'87%, viene rilevata in orario notturno, nella fascia compresa tra le 22 e le 7 del mattino, confermando la concentrazione del fenomeno nei fine settimana e dopo le ore serali.

Per quanto riguarda le specifiche violazioni, l'articolo 186 del Codice della Strada sulla guida in stato d'ebbrezza ha registrato 213 violazioni amministrative e 244 penali nel 2024, mentre nel 2025 si contano rispettivamente 177 casi amministrativi e 177 penali. Sul fronte degli stupefacenti, l'articolo 187 ha visto 4 accertamenti positivi nel 2024 contro i 6 dell’anno in corso. Da segnalare anche il numero di conducenti che hanno rifiutato di sottoporsi ai controlli: 24 per l'alcol e 14 per le droghe nel 2024, scesi a 12 e 3 da inizio anno ad oggi. Sono state ritirate complessivamente 408 patenti nel 2024 e 300 nel periodo considerato del 2025, con 13 fermi e 28 sequestri amministrativi l'anno scorso, ridotti a 2 fermi e 26 sequestri quest'anno.

Gli autoveicoli si confermano la categoria più sanzionata con 398 casi nel 2024 e 304 nell’anno in corso, seguiti dai motoveicoli che passano da 54 a 46 violazioni. Tra i mezzi della micromobilità, i velocipedi registrano 8 sanzioni nel 2024 e 6 nel 2025, mentre i monopattini salgono da 2 a 5 casi. Per quanto riguarda gli incidenti stradali correlati a queste violazioni, nel 2024 sono state contestate 26 sanzioni in caso di sinistri con feriti e 21 senza feriti, mentre, ad oggi, nel 2025 i numeri si attestano rispettivamente a 19 e 16 episodi, evidenziando una lieve diminuzione complessiva degli eventi più gravi.