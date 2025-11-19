Ha corso tutte le maratone più iconiche: Bellaria celebra Martina Brandi

Ricevuta in municipio dal sindaco Giorgetti e dall'assessore Grassi

Londra, Boston, Berlino, Chicago, Tokyo ed ultima New York. Sono le magnifiche sei, le corse su distanza più prestigiose, ed iconiche, a cui tutti gli amanti della disciplina sognano di partecipare. La bellariese Martina Brandi, che difende i colori della Dinamo Running, ci è riuscita, anche con risultati lusinghieri sul piano agonistico: collezionandole una ad una e riuscendo a completare a inizio novembre, proprio correndo la maratona nella Grande Mela, un percorso cominciato nel 2018. Ed entrando nel club esclusivo degli sportivi che possono fregiarsi dello speciale medaglione "Six Star". Il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore allo sport Francesco Grassi l'hanno voluta incontrare di persona, complimentandosi ed omaggiandola per questo straordinario traguardo.