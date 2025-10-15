Halloween 2025 a Verucchio: Rocca Noir, Halloween Party e Notte al Castello

Tre notti di paura alla Rocca

La Rocca Malatestiana di Verucchio, in occasione di Halloween, si trasforma in un luogo pieno di mistero, divertimento e magia, con tre appuntamenti speciali pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Rocca Noir, Halloween Party e la Notte al Castello accompagneranno i visitatori in un viaggio terrificante nelle giornate di sabato 25, domenica 26 e venerdì 31 ottobre.

Sabato 25 ottobre alle ore 21, la Rocca si illumina solo alla luce delle candele con “Rocca Noir”, la visita guidata serale tra leggende, segreti e racconti dal fascino oscuro. La nostra guida accompagnerà i visitatori in un viaggio tra le storie più misteriose del castello e del territorio: l’amore tragico di Paolo e Francesca, la leggenda di Malatesta Ungaro e Viola Novella, il racconto sull’esistenza di un passaggio segreto sotterraneo, le ombre della leggenda nera di Sigismondo Pandolfo Malatesta e altri racconti.

Domenica 26 ottobre, dalle ore 14.30, arriva Halloween Party, un intero pomeriggio pensato per le famiglie, con racconti di paura itineranti all’interno del Mastio e delle Prigioni, laboratori creativi per grandi e piccini e gli spettacoli della compagnia I Burattini di Flavio dedicati al tema di Halloween. La giornata si concluderà con una golosa merenda servita nella suggestiva Sala Magna, offerta dal Conad di Villa Verucchio. Per vivere al meglio l’esperienza sono previsti due turni di ingresso: 14.30 e 17.

Venerdì 31 ottobre alle ore 21 è previsto il gran finale con “Una notte al Castello”, l’evento più atteso: bambine e bambini potranno trascorrere l’intera notte all’interno della Rocca del Sasso, tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, per vivere un’avventura indimenticabile tra storia e fantasia.

Tre appuntamenti imperdibili per vivere la magia di Halloween nel cuore di Verucchio, tra storia, leggende, mistero e divertimento.