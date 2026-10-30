CONSUMI E RINCARI Halloween 2026, festeggiamenti più cari: prezzi in aumento del 9,6%

Secondo il monitoraggio dell'Osservatorio Federconsumatori, crescono soprattutto i costi di caramelle (+25%), cioccolatini (+24%) e affitto delle sale per le feste (+19%). Risparmiare è possibile con il fai da te

Dolcetto o scherzetto? Quest'anno a fare paura sono soprattutto i prezzi. Secondo Federconsumatori Rimini, i costi di trucchi, travestimenti, dolciumi e feste a tema sono aumentati in media del 9,6% rispetto al 2025. Tra i rincari più consistenti quelli di caramelle e cioccolatini, mentre preparare in casa costumi e dolcetti resta una delle alternative per contenere la spesa.

L'analisi di Federconsumatori

Con l’avvicinarsi della notte di Halloween, grandi e piccini si preparano ai festeggiamenti. Tra feste a tema, travestimenti e il classico acquisto di caramelle e dolciumi, la ricorrenza si conferma un’occasione di spesa sempre più rilevante per le famiglie italiane.

L’Osservatorio Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi, comparandoli con quelli dell’anno scorso e rilevando un aumento medio del 9,6% rispetto al 2025.

· Costumi, materiali e trucchi

Impensabile una serata di Halloween senza travestimento! Spesso, anzi, sia per quanto riguarda le feste in casa tra amici che le feste nei locali, vengono organizzati persino dei contest per decretare la maschera migliore. Non mancano, oltre alle gare dal vivo, quelle online: sempre più giovani, infatti, postano video dei loro outfit spaventosi anche sui social, dove la ricerca del make-up perfetto e del costume d’impatto è fondamentale. La regola, in ogni caso, è quella di far paura e di essere il più possibile originali: al fianco dei tradizionali costumi da streghe, scheletri, vampiri, zombie e fantasmi, quelli legati al mondo del cinema e delle serie TV, al gaming e alla storia. Il trend di quest’anno, oltre al classico look da Rivoluzione francese, è quello legato alla mitologia greca e, nello specifico, all’Odissea.

Molto di moda i travestimenti di coppia o di gruppo, e cioè dei travestimenti coordinati tra coppie, amici o familiari.

Per l’acquisto di un costume da brividi si spendono dai 54,90 euro per un bambino a 74,99 euro per un adulto (rispettivamente il -8% e il +6% rispetto al 2025). Sempre più persone preferiscono optare per il noleggio, magari nella prospettiva di non voler riutilizzare lo stesso abito per l’anno successivo.

Rimane sempre valida l’opzione fai-da-te: il costume per la festa di Halloween può, infatti, essere creato a casa, aiutandosi con video tutorial che spopolano su internet: questa soluzione consentirà di risparmiare e, allo stesso tempo, di avere una maschera unica.

Una maschera di Halloween non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 14,90 euro ai 28,00 euro. Ma, anche in questo caso, è possibile risparmiare: basterà scegliere un make-up realizzabile con i cosmetici che abbiamo già a disposizione.

Di seguito riportiamo le tabelle con i prezzi e le loro variazioni:

· Cene e feste a tema

Pur di non rinunciare ai festeggiamenti, si consolida quella che è ormai una vera e propria tendenza: l’organizzazione di feste in casa. Si tratta di una soluzione certamente più economica rispetto alla partecipazione a grandi eventi nei locali o al costo per il noleggio di una sala, che quest’anno è cresciuto del 19%. Cresce, in ogni caso, il costo del buffet che quest’anno ammonta a 24,60 euro a persona (+7% rispetto allo scorso anno). A questi costi vanno aggiunti costi per i diritti SIAE, i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore, che ammontano, rispettivamente, tute spese che fanno lievitare i costi di una festa in maniera notevole.

Un’altra opzione è la cena al ristorante, i cui costi ammontano, in media, a 58,26 euro a persona (+4% rispetto al 2025).

Sulle tavole la zucca resta l’ingrediente immancabile, ma viene accompagnata spesso da piatti pensati per stupire come mummie di pasta sfoglia, dolcetti a forma di ragno, occhi o teschi e drink stregati, serviti in calderoni fumanti.

Di seguito riportiamo le tabelle con i prezzi e le loro variazioni:

· Dolci tipici

Immancabile l’acquisto di caramelle e cioccolatini per non farsi cogliere impreparati dai bambini che bussano alla porta e recitando la frase di rito “dolcetto o scherzetto?”. Quest’anno, a far paura più delle maschere, però, sono proprio i prezzi di questi prodotti! Il costo di caramelle e cioccolatini è cresciuto, rispettivamente, del 25% e del 24%. Il costo medio per 200 grammi di caramelle, considerando una media tra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate, è di 4,99 euro mentre il costo per 250 grammi di cioccolatini è di circa 6,20 euro.

Sugli scaffali di supermercati e nelle pasticcerie compaiono, poi, i biscotti decorati con zucche, fantasmi, pipistrelli e cappelli da strega, al costo medio di 5,90 euro per 200 grammi, e le mele stregate ricoperte di glassa colorata, vendute intorno ai 7,50 euro. Anche qui l’alternativa più conveniente è il fai da te. I tutorial online non mancano, e preparare in casa dolcetti a tema può diventare un’occasione per passare del tempo di qualità con i propri figli e la propria famiglia (senza contare il risparmio: producendo i dolcetti in casa si risparmia fino al 70%).

Di seguito riportiamo la tabella con i prezzi e le loro variazioni: