LIBRI E HALLOWEEN Halloween, cinque libri per esorcizzare la paura

La scrittrice riminese Chiara Antonioli consiglia letture per bambini e adulti, dai fantasmi più divertenti ai classici dell’horror e della letteratura gotica.

"Affrontare" la notte più "paurosa" dell'anno non solo con dolcetto o scherzetto, ma anche con un buon libro. Per esorcizzare tutte le "paure" evocate da Halloween abbiamo chiesto a Chiara Antonioli, scrittrice amatoriale riminese e curatrice dello spazio social Librimania , di consigliare a piccoli e grandi delle letture ad hoc.



Letture da.. paura



Per i piccoli lettori consiglio alcuni libri da leggere per la festa di Hallowheen: “Il fantasma burlone” di Francis Walter: durante la notte di Hallowheen, Osvaldo, Camilla e Carotino, si avventurano nel bosco scoprendo qualcosa che fa davvero paura per un attimo, poi tutto passa.

“Il fantasma cerca casa” di Morgane De Cadier e Florian Pigè. Un simpatico fantasmino compie 1000 anni e con questo traguardo deve cercare una casa da infestare, la troverà?

Per i lettori più grandi, se volete veramente avere paura, è ancora un’ottima lettura “Le notti di Salem” di Stephen King, una storia che vi metterà i brividi.

Un altro che mi piacerebbe consigliare per questo giorno è: “Il cavaliere irlandese all’Inferno” si tratta di un'edizione moderna della celebre Visio Tnugdali, una visione apocalittica e infernale medievale che ha influenzato Dante e Bosch.

Concludo con le “Storie di Fantasmi” di C. Dickens, un’opera con tredici racconti nella quale il grande narratore, da prova di tutto il suo talento gotico.