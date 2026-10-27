HALLOWEEN IN ROMAGNA Halloween e Ognissanti in Romagna, un ponte tra feste, borghi e sapori d’autunno

Dal 30 ottobre al 2 novembre un calendario di iniziative in tutte le province: visite notturne nei castelli, parchi a tema, feste in maschera, sagre e prodotti tipici, con tanti appuntamenti per famiglie e bambini

Tra castelli avvolti nel mistero, borghi in festa, zucche intagliate e profumi d’autunno, la Romagna si prepara a vivere un ponte di Halloween e Ognissanti tutto da scoprire. Dal 30 ottobre al 2 novembre, il territorio si anima con esperienze per grandi e piccoli: visite guidate tra leggende e storie oscure, feste in maschera, parchi a tema, sagre e appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione. Un viaggio tra brividi, divertimento e cultura popolare, dove ogni tappa riserva una sorpresa e l’atmosfera dell’autunno diventa parte dell’esperienza.

In provincia di Rimini

In provincia di Rimini, la festa coinvolge borghi, parchi e castelli.

Alla Rocca del Sasso di Verucchio torna Notte al Castello (dalle ore 21.00), un’esperienza dedicata a bambini e ragazzi che potranno trascorrere la notte tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro, con merenda di mezzanotte e colazione in Rocca.

A Casteldelci, la tradizionale Fiera dei Santi del 1° novembre, in località Giardiniera, propone bancarelle, prodotti tipici, artigianato e occasioni per scoprire le tradizioni dell’alta Valmarecchia.

L’Isola dei Platani di Bellaria ospita "Isola di Halloween" con iniziative in maschera, “dolcetto o scherzetto” e la sfilata dei Krampus, figure mascherate con pellicce e campanacci che attraverseranno il centro.

Il giardino di Villa Lodi Fé di Riccione si trasforma nel "Parco delle zucche", dal 24 ottobre al 1° novembre, un villaggio autunnale ispirato ai campi americani, con zucche da scegliere, decorare o intagliare, laboratori, truccabimbi, spettacoli, labirinto di paglia, gonfiabili, giochi in legno, battesimo della sella con i pony, mercatino e area food.

A Rimini, i parchi divertimento si preparano a festeggiare Halloween: Fiabilandia accoglie i visitatori nei weekend di ottobre con fantasmi, streghe, zucche giganti e creature misteriose. Sabato 31 ottobre il programma è dedicato soprattutto ai più piccoli, con apertura fino alle ore 23.00 e una sfilata finale dei costumi più paurosi, originali e fantasiosi. Anche Italia in Miniatura propone un’atmosfera speciale, il 31 ottobre e il 1° novembre, con una città incantata, personaggi inquietanti e scenografie da brivido.

Per chi preferisce scoprire storie e leggende, i City Tour di VisitRimini propongono "Rimini tra curiosità e leggende, speciale Halloween", il 29, 30 e 31 ottobre: una passeggiata serale con racconti tra epidemie, accuse di stregoneria, omicidi politici e narrazioni popolari legate a fantasmi e diavoli.

Il percorso "Rimini, Cold Case 1285: il mistero di Paolo e Francesca", il 30 ottobre, ripercorre invece la celebre vicenda degli amanti cantata da Dante. A Poggio Torriana, il Castello di Montebello apre le porte per una visita notturna di Halloween, tra racconti storici, studi sul paranormale e la leggenda di Azzurrina; la visita è riservata ai bambini dagli 11 anni.

Intanto a Montefiore Conca, la Rocca Malatestiana ospita "La Rocca degli eterni amanti", il 31 ottobre, una serata dedicata alla storia di Costanza e Ormanno, uccisi nel 1378: studiosi del paranormale presenteranno fotografie e registrazioni raccolte nella fortezza, prima di una visita notturna illuminata dalle candele.

Anche gli animali diventano protagonisti di Halloween: all’Acquario di Cattolica, il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.30, si parte alla scoperta dei misteri del mare, tra squali, pinguini, meduse e polpi, per poi incontrare serpenti, iguane, caimani e altre creature.

Infine Oltremare a Riccione, il 31 ottobre e il 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, l’apertura speciale propone spaventapasseri giganti e truccabimbi a tema.

Per chi ama i sapori autunnali, Sant’Agata Feltria ospita la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato nelle domeniche di ottobre e, eccezionalmente, anche il 1° novembre: le vie e le piazze del borgo si riempiono di profumi, prodotti tipici e specialità gastronomiche.

In provincia di Forlì-Cesena

In provincia di Forlì-Cesena, il calendario alterna avventure per famiglie, visite a tema e appuntamenti gastronomici.

Al MAF, Museo Archeologico di Forlimpopoli, "Archeobrividi! Caccia agli indizi tenebrosi", il 31 ottobre e il 1° novembre, con ingressi alle ore 9.30, 10.30, 15.30 e 16.30, invita famiglie e bambini a formare squadre e affrontare enigmi e prove a tema archeologia e Halloween.

A Bagno di Romagna, il Sentiero degli Gnomi propone "Mele stregate!", il 1° novembre alle ore 10.30, una caccia alle mele nascoste dagli spiriti, da recuperare seguendo gli indizi e mettendo alla prova anche il proprio olfatto.

A Longiano, la "Festa d’la Nota Scura", il 31 ottobre dalle ore 18.00, anima il borgo con spettacoli nelle vie e nelle piazze per concludersi con uno spettacolo pirotecnico musicale.

La Fortezza di Castrocaro A Castrocaro Terme e Terra del Sole propone "Misteri e leggende", il 31 ottobre, una visita guidata tra personaggi, segreti e vicende storiche dell’antico maniero, intrecciando memoria e tradizione popolare.

Il ponte è anche un’occasione per scoprire le fiere e i prodotti tipici dell’entroterra.

"Galeata Cavalli – Mostra del Cavallo e del Puledro", il 1° e il 2 novembre, riunisce allevatori, commercianti e appassionati con rassegne, spettacoli equestri, stand gastronomici e attività per i bambini, tra cui il battesimo della sella.

A Civitella di Romagna, la "Fiera dei Santi", il 1° novembre, celebra le tradizioni agricole con una mostra bovina, trattori storici, mercato ambulante, prodotti locali, artigianato, spettacoli e stand gastronomici con piatti romagnoli.

La "Sagra del Bartolaccio" di Tredozio il 1° novembre, rende omaggio all’omonima specialità tosco-romagnola, un tortello ripieno di patate, pancetta, grana e pecorino, cotto sulla piastra.

A Rocca San Casciano, la "Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta", il 1° novembre, propone piadina fritta, salumi, caldarroste, vin brulé e piatti tipici, con stand gastronomici, bancarelle di artigiani e creativi e attività delle associazioni locali.

Cesenatico, infine, torna con "Il Pesce fa Festa", dal 29 ottobre al 2 novembre: il centro storico si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dedicato al pesce dell’Adriatico, tra grigliate, fritture e specialità della tradizione marinara, con iniziative dedicate alla cultura e all’identità della città.

A San Mauro Pascoli, la "Festa dei Morti" rende omaggio alla poesia di Giovanni Pascoli con percorsi teatrali e iniziative per adulti e bambini.

In provincia di Ravenna

Ravenna si prepara a festeggiare Halloween con un ricco programma di iniziative nel centro storico e nelle frazioni, tra cacce al tesoro, spettacoli, laboratori e percorsi "dolcetto o scherzetto". Sabato 31 ottobre la Biblioteca Classense ospiterà una caccia al tesoro tra enigmi e misteri, mentre al Chiosco Classense di piazza del Popolo sono previste letture e attività a tema. Ai Musei Byron e del Risorgimento spazio a laboratori e alla caccia al tesoro "Il mistero del fantasma di Lord Byron". Alle 17.30, alle Artificerie Almagià, lo spettacolo per bambini "ECOMONSTERS Puppet Show". Numerose le iniziative nelle frazioni: feste a Borgo Montone, Classe, Mezzano, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Marina di Ravenna, Sant'Alberto e Savarna, con giochi, truccabimbi, spettacoli e percorsi da paura. Nel quartiere Stadio torna "Stadihorror", dal 29 al 31 ottobre. Domenica 1 novembre, alla Rocca Brancaleone, appuntamento con il "Dia de Los Muertos", tra laboratori, giochi e musica mariachi dal vivo. Prevista anche l'apertura pomeridiana del Museo Nazionale il 31 ottobre, mentre il 1° novembre sarà possibile visitare gratuitamente i siti museali statali.

Fino al 1° novembre Halloween sarà protagonista anche a Mirabilandia, con spettacoli, scenografie e attrazioni a tema.

Riolo Terme celebra Halloween riscoprendo le antiche origini celtiche della ricorrenza con "Samhain", il capodanno celtico. Il paese si anima con ricostruzioni di villaggi antichi, riti, creature fantastiche, sfilate, musica, mercatini e stand gastronomici, fino allo scontro finale tra bene e male, al rogo del mostro nel fossato della Rocca e ai fuochi d’artificio.

Proprio alla Rocca di Riolo Terme sono in programma anche "Junior Rocca Escape – Speciale Halloween" (ore 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 e 22.00), un gioco per bambini e famiglie che mette alla prova l’ingegno con enigmi e chiavi da trovare per sfuggire alla strega del castello, e "Maleficarum: tra ombre, Sabba e antiche paure" (dalle ore 16.00 alle 23.00), una visita narrata tra luci suggestive, superstizioni, stregoneria e racconti legati ai processi inquisitoriali.

Anche Alfonsine festeggia la notte più spaventosa dell’anno con una serata in piazza Gramsci e corso Matteotti: dalle ore 19.00 sono previsti stand gastronomici, spettacoli itineranti, musica e gli sbandieratori del rione Cento di Lugo, mentre i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi.

A Lugo, invece, la Rocca Estense ospita "Lughino Allouino", un insieme di iniziative paurose dedicate ai bambini nel centro cittadino.

Per chi cerca divertimento in famiglia, Mirabilandia si veste a tema Halloween fino al 1° novembre, tra zucche, scenografie sorprendenti, personaggi stravaganti, spettacoli e attrazioni per tutte le età, compresa l’area Nickelodeon Land per i più piccoli.

A Cervia, infine, il centro storico si anima con la festa di Halloween, il 31 ottobre e il 1° novembre: tra le vie del centro si incontrano mostri, zombie e zucche, con mercatini, spettacoli, giostre, letture, truccabimbi, laboratori e un percorso dedicato alle zucche.

In provincia di Ferrara

In provincia di Ferrara, Comacchio si trasforma in uno scenario popolato da fantasmi, zombie e streghe, il 30 e il 31 ottobre. Tra ponti e canali, le vie del centro storico ospitano giochi, travestimenti, dolci, scherzetti, un luna park con giostre e bancarelle e un mercatino a tema, in un appuntamento pensato per famiglie e visitatori di tutte le età.

A Ferrara, la notte di Halloween è protagonista con "Horrorland Halloween Festival", che trasforma Ferrara Expo in un grande spazio immersivo con dieci ore di musica non stop, mega stage, scenografie monumentali e il percorso "Dentro l’oscurità", tra attrazioni, performance, Horror Luna Park, make-up, costumi, magia e stregoneria.

Al Castello Estense è invece in programma "Un Castello da paura", il 31 ottobre, una visita guidata dedicata a famiglie e bambini.

Nello stesso fine settimana, il centro storico ospita anche il "Ferrara Food Festival", dal 30 ottobre al 1° novembre, con degustazioni, show cooking, percorsi del gusto, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento, oltre a ospiti provenienti dal mondo della cucina, dello spettacolo, dello sport e della cultura.



