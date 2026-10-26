Halloween nei parchi della Romagna, con mongolfiere, pinguini e avventure preistoriche

Il 31 ottobre e il primo novembre Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 propongono esperienze a tema per famiglie

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre i parchi Costa Edutainment in Romagna aprono per Halloween. A Rimini, Italia in Miniatura propone il volo in mongolfiera, ancorata sopra i suoi 300 monumenti in scala. All’Acquario di Cattolica fra squali e relitti, i due piccoli pinguini imparano a cibarsi da soli. A Riccione, Oltremare 2.0 trasforma la visita in un’avventura ai confini del tempo.

Brividi in quota: a Italia in Miniatura si vola in mongolfiera

L’ebbrezza dell’altezza e una vista mozzafiato sull’Italia. A Italia in Miniatura, solo nel weekend di Ognissanti, una vera mongolfiera si solleverà in verticale, ancorata a cavi di sicurezza, per un emozionante punto di vista aereo sopra il Belpaese in scala. La navicella, ospita 3 passeggeri per volta e vola dalle 14:00 alle 17:00 entrambi i giorni. L’esperienza costa 15 euro a persona, prezzo unico per adulti e bambini, in aggiunta al biglietto del parco, e si può prenotare anche online. In caso di maltempo e di forza maggiore, i voli possono subire variazioni o annullamenti.

Per chi preferisce restare “con i piedi per terra” ci sono i 300 monumenti miniatura e i trenini che sfrecciano per la penisola, allestita per Halloween con enormi figure a tema: sirene giganti nei mari, troll di montagna, zucche sogghignanti, scheletri, mummie, zombie e gatti neri, in formato oversize, aspettano al varco i visitatori per un selfie a prova di mostro. Il biglietto comprende la visita al parco miniature e le attrazioni Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart.

Acquario di Cattolica: Mela, Biscotto, il Relitto dei Giganti e l’Antro della Grande Conchiglia

Halloween è l’occasione per incontrare Mela e Biscotto, i due pinguini di Humboldt nati nel 2026, in questi giorni alle prese con i primi tentativi di mangiare senza l’aiuto dei genitori. Li si incontra attraversando l’Antro della Grande Conchiglia, allestito per Halloween e popolato di curiose creature immaginarie: Gigagranchi Zombimeduse e Piovrazucche.

Il Relitto dei Giganti, novità dell’anno, è una nave sommersa diventata la casa di cernie, murene e scorfani dai colori accesi, che mostra come la natura trovi casa nei luoghi più impensati. Passando un portale a forma di fauci di squalo si accede al mondo marino per incontrare squali toro, trigoni, meduse, murene e cavallucci, pesci pagliaccio, pesci unicorno e pesci pipistrello.

I brividi arrivano anche all’Ingresso Verde, abitato da serpenti, basilischi e draghi barbuti. All’Ingresso Giallo i caimani affiorano dall’acqua e la lontra asiatica gioca fra le rocce. La mostra “Insetti Giganti XXL Edition” presenta 70 riproduzioni, tra cui una mantide di tre metri. Il biglietto comprende tutti gli itinerari, compresa la mostra e gli appuntamenti con le cibature: più volte al giorno per pinguini e lontra, il sabato alle 12:15 per i trigoni, la domenica alle 15:15 per gli squali toro.

Oltremare 2.0 a Riccione: Spaventapasseri giganti e avventure indietro nel tempo

Il colossale spaventapasseri stregato che torreggia all’ingresso di Oltremare 2.0, il Family Edutainment Park di Riccione, segnala l’inizio di un’avventura mozzafiato per tutta la famiglia, attraverso la storia del Pianeta e della vita sulla Terra.

Le prime grandi emozioni si provano già nella laguna di Dolphins World, con gli appuntamenti dal vivo con i delfini, e in Raptors World, dove gufi, grifoni, avvoltoi e falchi sfiorano il pubblico a volo radente. I rapaci discendono dai dinosauri, così come i pappagalli, che si possono incontrare in Parrots World, con il loro caleidoscopio di colori e storie speciali.

A proposito di Preistoria, nella giungla di Sapiens, fra veri alligatori e vegetazione preistorica, si possono individuare i protagonisti dell’evoluzione: ominidi, una tigre dai denti a sciabola, un bradipo gigante e un mammut a grandezza naturale. Si viaggia fino all’alba della vita a Genesis, con il Big Bang, e si vive l’Era Glaciale a Planet Theatre.

I più avventurosi possono mettersi alla prova sulle palafitte di Village o fra le grotte di Speleos, dove ci si può calare nelle viscere della terra come veri speleologi. Per divertirsi c’è anche il Mega Game Land, lo spazio dedicato ai DinsiemE. Uno stop è d’obbligo sul “Trono delle Zucche”, dove farsi un selfie… spaventoso.