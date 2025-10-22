Halloween Parade 2025: arte, danza e spettacolo invadono Riccione

Dal 31 ottobre al 2 novembre il Palazzo del Turismo ospita il Chambea Dance World Camp 2025, culminando nell’Halloween Parade con ballerini italiani e internazionali

Accanto al “Parco delle zucche”, che dal 24 ottobre al 2 novembre trasformerà Villa Lodi Fé e Villa Mussolini in un grande spazio tematico popolato da lanterne, installazioni luminose e sculture autunnali, e all’appuntamento del 31 ottobre in piazzetta San Martino per i “Piccoli mostri in viale”, Riccione si prepara a vivere un altro grande appuntamento: la “Halloween Parade”, l’evento più spettacolare del lungo weekend delle streghe.

“Halloween Parade”, il 31 ottobre in viale Ceccarini

Il 31 ottobre, a partire dalle 18:30, viale Ceccarini si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la “Halloween Parade”, un coinvolgente “Dance Show” che partirà dal sottopasso di viale Ceccarini in direzione del mare. Sarà una vera e propria invasione di zombie danzanti, streghe glamour, vampiri scintillanti e creature misteriose che, tra musica, luci e coreografie, daranno vita a un grande flash mob a tema Halloween, firmato dai ballerini del “Chambea Dance World Camp 2025”.

Coreografie originali, ritmi travolgenti e costumi spettacolari renderanno la parata un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere il pubblico in un crescendo di energia e magia. Un grande momento di festa collettiva, una coreografia urbana che unisce arte, danza e divertimento, interpretando lo spirito più contemporaneo e inclusivo di Halloween: non solo paura, ma anche creatività, musica e spettacolo.

“Chambea Dance World Camp 2025”

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Palazzo del Turismo ospita il “Chambea Dance World Camp 2025”, il grande evento dedicato alle danze urbane — hip hop, reggaeton, afro beat, heels — con la partecipazione di ospiti internazionali provenienti dal mondo dello spettacolo e delle scuole di danza italiane ed europee. Organizzato dalla ballerina e coreografa Alice Atzeni, in arte Aly-Z, e dall’associazione Urban Complex di Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione, il camp riunirà tantissimi ballerini per tre giorni di stage, performance e incontri, culminando nella “Halloween Parade”, dove i partecipanti mostreranno al pubblico il proprio talento in un’esplosione di energia collettiva.