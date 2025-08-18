Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza

La tregua durerà 60 giorni: previsti rilascio di ostaggi e consegna di aiuti umanitari

Una fonte di Hamas ha confermato ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta di cessate il fuoco avanzata dai mediatori internazionali. L’intesa prevede una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza, durante la quale verranno rilasciati 10 ostaggi israeliani in vita e consegnati i corpi di 18 persone decedute.

Parallelamente, sarà garantita la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione palestinese, con il coordinamento di organizzazioni internazionali come la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite.

I negoziati per una soluzione politica volta a porre fine alla guerra dovrebbero avviarsi contestualmente all’inizio della tregua.