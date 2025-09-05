Hamas diffonde un video con due ostaggi: tra loro anche Dalal Wafa

Almeno 18 morti nei raid israeliani a Gaza, sette erano bambini

Nel 700° giorno di guerra, Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra due ostaggi: il rapito Guy Gilboa Dalal e un’altra persona non identificata. Il filmato, pubblicato sul canale Telegram del movimento, è stato riportato da Channel 12, secondo cui si tratterebbe di un ulteriore tentativo di esercitare pressione su Israele e di fermare l’avanzata verso Gaza City.

Intanto, la scorsa notte almeno 18 palestinesi, tra cui sette bambini, hanno perso la vita in attacchi aerei israeliani. Secondo fonti mediche locali, citate dall’agenzia palestinese Wafa, i bombardamenti hanno colpito abitazioni e tende che ospitavano sfollati nella città di Gaza.

La situazione umanitaria nella Striscia resta drammatica, con migliaia di civili intrappolati sotto i bombardamenti e la comunità internazionale che rinnova gli appelli per un cessate il fuoco immediato.