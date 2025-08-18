Hamas riceve nuova proposta di cessate il fuoco
Prevista una tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due fasi; almeno 17 palestinesi uccisi oggi a Gaza
I negoziatori di Hamas, riuniti al Cairo, hanno ricevuto una nuova proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’offerta, secondo quanto dichiarato da un funzionario palestinese, prevede una tregua della durata di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due tranche.
Intanto, la violenza non si ferma. Dall’alba di oggi almeno 17 palestinesi hanno perso la vita negli attacchi dell’esercito israeliano (Idf), riferisce Al Jazeera. Tra le vittime figurano otto persone che, secondo le fonti, stavano attendendo la distribuzione di aiuti umanitari.
La nuova proposta di tregua arriva in un contesto di crescente emergenza umanitaria nella Striscia, dove la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto del conflitto.