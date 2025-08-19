Harry Potter, Decamerone e musica anni ’90 animano i borghi della Valconca

Eventi teatrali, rievocazioni storiche, visite guidate e spettacoli

La Valconca torna a essere palcoscenico di emozioni, accendendo le serate d’estate con un programma che intreccia teatro, cinema, musica, rievocazioni e atmosfere magiche. Dal 19 al 24 agosto i borghi e le piazze si animeranno di storie, suggestioni e incontri, trasformando la settimana in un vero viaggio culturale e sensoriale attraverso la Valle.

A San Giovanni in Marignano i riflettori si accendono martedì 19 agosto con un appuntamento speciale dedicato alla fotografia e alla memoria: Ester Sabetta racconta la straordinaria figura di Letizia Battaglia, la fotografa che ha saputo narrare la mafia attraverso i suoi scatti, in un evento della rassegna Artiste fuori dal Comune. L’appuntamento è alle ore 21 nell’Arena Spettacoli di Largo Fosso del Pallone. Sempre a San Giovanni, mercoledì 20 agosto l’estate si tinge di magia con il Cinema sotto la luna, che proporrà il film per bambini Il libro della giungla in una serata pensata per tutta la famiglia.

Il fascino del cinema all’aperto accompagnerà anche le notti di San Clemente, che mercoledì 20 agosto propone in piazza Mazzini la proiezione di Last Film Show di Pan Nalin, una storia intensa e poetica su un bambino indiano innamorato del grande schermo. Lo stesso Comune tornerà protagonista nel weekend con due giornate interamente dedicate alla fantasia. Sabato 23 e domenica 24 agosto il parco comunale di via Fornace si trasformerà infatti in un mondo incantato con l’Hogwarts Magic Summer Camp, un’esperienza immersiva tra laboratori, scenografie, giochi e attività a tema Harry Potter che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Il borgo di Montegridolfo accoglie invece due serate di teatro di grande qualità, nell’ambito della rassegna Le Città Visibili. Mercoledì 20 agosto l’Agrumaia di Palazzo Viviani ospiterà lo spettacolo 30 anni di grano del Teatro Patalò, un racconto poetico e intenso sul lavoro e sulle radici. Giovedì 21 agosto sarà la volta di Veglia della compagnia Menoventi, che riporterà il pubblico alla dimensione collettiva delle veglie di un tempo, tra riflessioni e leggerezza condivisa. Sabato 23 agosto Montegridolfo torna a vivere di poesia con un nuovo appuntamento della rassegna Le Mille e una Notti in Valconca: al tramonto, nel giardino di Palazzo Viviani, andrà in scena l’Episodio III del Decamerone, seguito da un brindisi conviviale.

Mondaino diventa teatro di un risveglio speciale venerdì 22 agosto con un’alba letteraria nel cuore del borgo. Alle 6 del mattino, in piazza Maggiore, il pubblico sarà trasportato nell’Episodio VI del Decamerone grazie agli interpreti della rassegna Le Mille e una Notti in Valconca. Dopo la lettura, la comunità si ritroverà attorno a una colazione, suggellando l’unione tra arte e convivialità.

La magia delle colline accompagna anche gli eventi di Montefiore Conca, che venerdì 22 agosto ospita, nella suggestiva Piazzetta Palmerini, la pièce teatrale per flauto e voce Il necessario Corpo, la necessaria Poesia, un intreccio di musica, parola e danza ambientato tra Napoli e il cuore. Sabato 23 agosto, invece, la Rocca malatestiana si trasformerà in un viaggio nel tempo grazie agli Armigeri del Branca, che faranno rivivere scene di vita medievale accanto alle esibizioni di danza storica del gruppo Tripudium Clareti. Domenica 24 agosto, ancora in Piazzetta Palmerini, si terrà lo spettacolo Dio, come mi amo… Per amarti di più! con Ettore Bassi e Debora Iannotta, arricchito dalla prefazione di Roberto Vecchioni.

A Saludecio l’estate prende i colori degli anni Novanta con il Baby Boomer Party, in programma venerdì 22 agosto. La musica e i dj set trasformeranno il borgo in una grande festa, accompagnata da installazioni luminose e punti ristoro per vivere la serata fino a tarda notte. Sabato 23 agosto, invece, l’Osservatorio Copernico invita a un viaggio unico nel cuore della galassia: un percorso tra nebulose, ammassi stellari e il misterioso buco nero Sagittarius A. Domenica 24 agosto, infine, il centro storico accoglie una nuova edizione de La domenica del Riuso, il mercatino dedicato a vintage, modernariato e oggetti d’occasione, che animerà Viale dei Tigli per l’intera giornata.

La settimana si chiude a Morciano di Romagna, che domenica 24 agosto ospiterà al Parco Urbano del Conca l’Episodio IV del Decamerone nell’ambito della rassegna Le Mille e una Notti in Valconca, con una lettura al tramonto seguita da un aperitivo condiviso.