Hashish, marijuana e un coltello: condannato a un anno e 4 mesi

Il questore ha inoltre disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel Comune di Rimini per tre anni

Era stato arrestato nei giorni scorsi sul lungomare di Rimini dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, impegnati nei servizi estivi in Riviera. Durante il controllo gli agenti hanno trovato quasi 20 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, denaro contante e un coltello a serramanico.

Il giovane, con rito abbreviato, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Gravato da numerosi precedenti specifici, è difeso dall'avvocato Marco Pastocchi del foro di Rimini. Il questore ha inoltre disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel Comune di Rimini per tre anni.