Hegseth ai generali Usa: "Dobbiamo prepararci alla guerra"

A Quantico riunione straordinaria con Trump: il segretario ribadisce la fine dell’era “woke” e annuncia il ritorno al “Department of War”

Il segretario della Difesa Pete Hegseth ha convocato centinaia di generali americani a Quantico per una riunione definita insolita per dimensioni e tono. Alla presenza di Donald Trump, Hegseth ha dichiarato: «Il nostro compito è prepararci alla guerra e vincerla», invocando la necessità di cancellare «decenni di declino» e ponendo fine a quella che ha definito l’era «woke» del Pentagono.

Nel suo discorso, il segretario ha salutato il ritorno al nome «Department of War», introdotto da Trump con ordine esecutivo a inizio settembre, descrivendo il momento come «cruciale» per l’America. Lo slogan scelto — «pace attraverso la guerra» — ha suscitato reazioni contrastanti tra analisti e osservatori, preoccupati per la svolta retorica e politica impressa alla guida delle forze armate.