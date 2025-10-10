Altarimini

Hera avverte: venerdì servizi ambientali a rischio per sciopero

Raccolta rifiuti e altri servizi potrebbero subire rallentamenti, garantite le operazioni essenziali

A cura di Grazia Antonioli
10 ottobre 2025 11:48
Provincia di Rimini
Attualità
Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

