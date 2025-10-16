Altarimini

Hera avvisa: sciopero dei lavoratori del settore ambientale

Venerdì 17 ottobre Hera segnala interruzioni nei servizi di raccolta e manutenzione, con prestazioni minime garantite per legge.

A cura di Grazia Antonioli Redazione
16 ottobre 2025 11:19
Hera avvisa: sciopero dei lavoratori del settore ambientale - Operaio Hera al lavoro ARCHIVIO
Operaio Hera al lavoro ARCHIVIO
Provincia di Rimini
Attualità
Condividi

Hera informa che domani, venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutility, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini