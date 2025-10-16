Hera avvisa: sciopero dei lavoratori del settore ambientale
Venerdì 17 ottobre Hera segnala interruzioni nei servizi di raccolta e manutenzione, con prestazioni minime garantite per legge.
A cura di Redazione
16 ottobre 2025 11:19
Hera informa che domani, venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutility, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.
Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.