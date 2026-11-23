Hera contro la violenza sulle donne, fiocchi rossi su oltre 550 mezzi della raccolta rifiuti

Il 25 novembre l'iniziativa coinvolgerà anche i territori serviti da AcegasApsAmga e Marche Multiservizi, compresa la provincia di Rimini.

Un fiocco rosso sui mezzi della raccolta dei rifiuti per richiamare l'attenzione sulla violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, il Gruppo Hera ha deciso di coinvolgere oltre 550 veicoli delle proprie flotte dei servizi ambientali, che mercoledì svolgeranno regolarmente il proprio turno di lavoro con il simbolo esposto. L'iniziativa interesserà tutti i territori in cui la multiutility gestisce i servizi ambientali, dalla provincia di Rimini al Pesarese, passando per l'Emilia-Romagna e il Triveneto. Saranno coinvolte anche le società AcegasApsAmga e Marche Multiservizi, con mezzi in circolazione da Trieste e Padova fino alla costa marchigiana.

L'idea è nata dagli stessi autisti, che hanno proposto di utilizzare un segno concreto e visibile per sensibilizzare la cittadinanza su un tema che riguarda l'intera comunità. La proposta è stata accolta dall'azienda ed estesa a tutto il Gruppo. Accanto ai fiocchi rossi sui veicoli, Hera illuminerà dello stesso colore anche il gasometro della sede centrale di Bologna, in viale Berti Pichat. La struttura resterà illuminata per una settimana, richiamando l'attenzione sulla violenza di genere e sulla necessità di diffondere una cultura del rispetto in ogni ambito della società.