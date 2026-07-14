Hera, riparazioni in corso su alcune rotture idriche a Cattolica

Tecnici al lavoro nelle vie Pergolesi, Mattei, Cabral, Garibaldi, Mazzini, Conserveria Adriatica, Parini

Da qualche giorno si sono verificate alcune rotture idriche a Cattolica in vie Pergolesi, Mattei, Cabral, Garibaldi, Mazzini, Conserviera Adriatica, Parini.

Le squadre di Hera sono al lavoro per riparare le rotture. Per ripristinare il prima possibile il servizio, sono impegnate senza sosta le squadre operative coordinate dai tecnici di Hera.

Hera ci tiene a precisare che nel periodo estivo si osserva fisiologicamente un incremento di guasti nelle reti idriche. I lavori di pronto intervento sull’acquedotto, in genere, sono più del doppio rispetto ai mesi invernali poiché le tubazioni sono più soggette a sollecitazioni e quindi a rotture, essenzialmente in funzione dell’indice di siccità e delle possibili variazioni delle condizioni del terreno di posa e delle variazioni di portata/pressione dovute all’aumento della domanda da parte degli utenti.

Proprio per tenere il più possibile al minimo le dispersioni idriche, in questi giorni le squadre del Pronto Intervento sono raddoppiate per l’aumento del numero delle riparazioni.

Hera ricorda che il numero di Pronto Intervento per le reti idriche (800.713.900), a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture, è sempre attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.