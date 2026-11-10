Hera, sciopero dell’11 novembre: possibili disservizi ai call center

Stop nazionale per l’intera giornata nel settore delle telecomunicazioni. Potrebbero esserci rallentamenti nei servizi commerciali e tecnici della multiutility

Domani, mercoledì, potrebbero verificarsi disservizi nei call center di Hera, sia per le richieste commerciali sia per quelle tecniche. A comunicarlo è la stessa multiutility, in vista dello sciopero nazionale proclamato da alcune organizzazioni sindacali del settore delle telecomunicazioni per l’intera giornata.

Hera fa sapere che, dove previste, saranno comunque garantite le prestazioni minime stabilite dalla legge. Al termine dello sciopero, i servizi torneranno alla normale operatività.