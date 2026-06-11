“Homebound” al Cinema Tiberio: in prima visione il nuovo film di Neeraj Ghaywan

Dal 12 al 14 giugno a Rimini la storia di due giovani indiani

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da venerdì 12 a domenica 14 giugno, in prima visione, il film Homebound di Neeraj Ghaywan con Ishaan Khattar, Vishal Jehtwa, Janhvi Kapoor e Tushar Phulke. Shoaib e Chandan, due ragazzi indiani rispettivamente musulmano e dalit (i cosiddetti “intoccabili”), tentano come migliaia di altri giovani un concorso pubblico per diventare poliziotti e avere una vita dignitosa. Un anno dopo, ancora senza responso, sono ogni giorno vittime di discriminazioni e finiscono per dividersi quando Chandan ottiene finalmente il posto, mentre Shoaib è costretto a lavorare come galoppino in un ufficio. Il primo è realista, ama la studentessa Sudha e vorrebbe costruire una casa per i genitori; il secondo è invece idealista, combattivo e legatissimo alla sua terra. I loro destini saranno uniti fino alla fine, quando il coronavirus sconvolgerà ulteriormente le loro vite. C’è il nome del produttore esecutivo Martin Scorsese a nobilitare il nuovo film del regista indiano Neeraj Ghaywan, già affermatosi con il precedente Masaan, presentato dieci anni fa a Cannes come lo stesso Homebound.

Il film è in programma alle ore 21, sabato 13 giugno anche alle ore 17, domenica 14 giugno anche alle ore 18.30, la proiezione di domenica 14 giugno alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano

Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.