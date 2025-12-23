Hotel a Rimini, scattano 41 segnalazioni per gestioni sospette: "Massima allerta sulle infiltrazioni"
Passaggi di mano sospetti ed evasori totali
Sono 41 le segnalazioni inviate dal Comune di Rimini alle forze dell’ordine nel corso dell’ultimo anno su passaggi di gestione e proprietà ritenuti anomali nelle strutture alberghiere. L’attività rientra nel protocollo sulla legalità sottoscritto con la Prefettura, che prevede report mensili per monitorare situazioni sospette.
Nel 2025 sono state 33 le segnalazioni nell’ambito del protocollo costiero, mentre l’ufficio Tributi ha collaborato con la Guardia di Finanza segnalando otto strutture alberghiere, in particolare per avvicendamenti tra evasori totali.
"Monitoriamo con attenzione i subentri e i cambi di gestione per prevenire tentativi di infiltrazione nel settore", sottolinea l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini, evidenziando l’importanza dello scambio continuo di informazioni con le forze dell’ordine.