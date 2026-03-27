Hotel dismessi di Rimini trasformati in case: il sindaco riapre alla possibilità

"Ma sarà un intervento chirurgico", spiega il sindaco, in alcune aree della marina riminese

Hotel trasformati in appartamenti, l'amministrazione comunale di Rimini riapre alla possibilità, secondo quanto riferito dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad durante un intervento pubblico. L'idea, riferisce l'agenzia Dire, è di individuare nel Pug alcune aree della marina riminese in cui effettuare il cambio di destinazione d'uso, da ricettivo a residenziale. Ma dovrà essere "un intervento mirato e chirurgico dato che la nostra grande fabbrica è il turismo e prima di una liberalizzazione totale occorre pensarci un miliardo di volte". Intanto l'amministrazione comunale si adopererà per la trasformazione del vincolo ricettivo in vincolo turistico, per ampliare le possibilità di riqualificazione. Ad esempio, alberghi in disuso potranno essere demoliti e lasciare spazio a parcheggi.