Bellaria: Hotel Tirsus festeggia 50 anni di storia, vacanze e tradizione romagnola

Una serata tra musica, ricordi e ospiti storici per celebrare mezzo secolo di ospitalità romagnola

Sabato 20 settembre, l’Hotel Tirsus ha festeggiato un traguardo che pochi possono vantare: cinquant’anni di attività, di estati, famiglie, vacanze, legami e tradizione romagnola.

Per l’occasione, i titolari Walther, Monica, Mattia e Simone Vincenzi , con grande emozione, hanno voluto ospitare gratuitamente tutti gli ospiti storici dell’hotel, quelli che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rendere il Tirsus più di un semplice albergo: una famiglia allargata.

La serata si è aperta con un aperitivo in giardino, accompagnato da un DJ set che ha riportato l’atmosfera alle prime estati degli anni Settanta. A seguire, una cena conviviale con piatti della tradizione rivisitati, musica dal vivo, momenti di karaoke collettivo e transizioni emozionali che hanno ripercorso la storia del Tirsus, dalla sua fondazione nel 1975 ad oggi.

Durante la serata, spazio anche alla commozione: tra una canzone di Vasco e un brindisi al passato, i titolari hanno raccontato come è stato riscoperto – proprio quest’anno – il significato del nome “Tirsus”, legato al tirso, bastone cerimoniale del dio Dioniso, simbolo di festa, libertà e gioia. Un dettaglio che si è rivelato incredibilmente coerente con lo spirito che da sempre anima l’hotel.

Alla festa ha preso parte anche il fratello di Monica Pazzaglia , il cantautore Alberto Pazzaglia Betobahia che ha omaggiato i presenti cantando la sua famosa Hit Romagnola “ Ciapa la Galeina ”.

“Cinquant’anni di attività non sono solo un traguardo imprenditoriale, ma un gesto d’amore verso questa terra e le persone che la vivono ogni estate”, ha dichiarato il proprietario Walther Vincenzi.

Il taglio della torta – sulle note di “Romagna Mia” cantata da tutto il giardino – ha suggellato una serata indimenticabile, che ha saputo coniugare eleganza, semplicità e identità. L’Hotel Tirsus, con il suo spirito familiare e la sua storia lunga mezzo secolo, si conferma ancora una volta un simbolo autentico dell’ospitalità romagnola.