Hpv e morbillo: Ausl Romagna rilancia le campagne vaccinali per giovani e adulti

Riparte anche la campagna contro il morbillo

L’Azienda Usl della Romagna ha inviato nei giorni scorsi inviti alla vaccinazione contro il papillomavirus-HPV attraverso fascicolo sanitario elettronico o SMS alle ragazze nate tra il 2001 e il 2007 e ai ragazzi nati nel 2006 e 2007 mai vaccinati in passato.

La vaccinazione contro il papilloma virus-HPV viene infatti offerta attivamente al compimento dell’11esimo anno di vita alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2006 in poi, ma rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età.

Prevenire le infezioni da papillomavirus-HPV è molto importante perché sono infezioni diffuse e possono portare allo sviluppo di tumori sia nel maschio che nella femmina. La vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente viene eseguita.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare attraverso CUP, CupTel (800002255) e CupWeb, senza prescrizione medica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti/papillomavirus

Riparte anche la campagna di vaccinazione contro il MORBILLO nella popolazione adulta, con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus tra gli adulti non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta.

Il Morbillo è una malattia molto contagiosa per la quale esiste una vaccinazione sicura ed efficace offerta in età pediatrica secondo uno schema che prevede la somministrazione di due dosi di vaccino.

Negli ultimi anni in Italia si sono registrati numerosi casi di morbillo che hanno coinvolto persone di tutte le età, ma in particolare adulti che non avevano fatto la vaccinazione nell’infanzia o erano stati vaccinati con una sola dose di vaccino. Ausl Romagna è impegnata da anni in una campagna vaccinale contro il morbillo rivolta alle persone adulte non vaccinate. Nel corso del 2024 e 2025 sono stati inviati messaggi tramite FSE e SMS alle persone nate tra il 1980 e il 2000 non vaccinate. Nel corso del 2026 verranno invitate progressivamente le persone nate negli stessi anni che hanno fatto una sola dose di morbillo nella vita.

Per interrompere la trasmissione del virus e proteggere le persone che non si possono vaccinare (bambini sotto l’anno di età, donne in gravidanza, persone immunodepresse) e che sono più a rischio di complicanze.

Per effettuare la vaccinazione gli adulti non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta possono presentarsi senza appuntamento in tutti gli ambulatori vaccinali dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica negli orari di apertura oppure prenotare un appuntamento tramite Cup, CupTel (800002255) e CupWEb, senza prescrizione medica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.auslromagna.it/ausl-comunica/campagne-informative/morbillo-vaccinazioni-adulti.

Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico e che per approfondimenti è possibile consultare il sito dell’AUSL della Romagna:

https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti