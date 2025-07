Hub urbani, Alice Parma: "1,5 milioni per rilanciare centri storici e quartieri"

Tra i Comuni del riminese ammessi a questo nuovo finanziamento ci sono Santarcangelo di Romagna, Misano Adriatico e Verucchio

“La Regione Emilia-Romagna continua a investire sul rilancio del commercio di prossimità, finanziando le idee che potranno trasformarsi in nuovi spazi urbani vivi, attrattivi e a misura di comunità”, annuncia Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. “È in questa direzione che si inserisce lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per nuovi studi di fattibilità, che daranno gambe alle progettualità di Comuni pronti a immaginare gli hub urbani e di prossimità del futuro.”

Tra i Comuni del riminese ammessi a questo nuovo finanziamento ci sono Santarcangelo di Romagna, Misano Adriatico e Verucchio, a conferma dell’impegno dei territori della provincia di Rimini nella rigenerazione degli spazi commerciali e nella valorizzazione del tessuto economico locale.

“Gli studi di fattibilità sono il primo passo per tradurre visioni strategiche in interventi concreti – prosegue Parma –. Offrono a sindaci, amministrazioni e comunità uno strumento per progettare in modo condiviso e sostenibile luoghi che tornino al centro della vita quotidiana delle persone. Parliamo di centri commerciali naturali strategici della nostra provincia, affiancati da riqualificazioni e interventi di rigenerazione urbana messi in campo dai Comuni.” Lo stanziamento per gli studi di fattibilità si aggiunge allo stanziamento da oltre 14 milioni di euro già approvato per la realizzazione dei primi 63 hub urbani in tutto il territorio regionale. “Un progetto che non riguarda solo il commercio, ma che promuove coesione sociale, qualità urbana e nuova vitalità nei nostri centri storici, borghi e quartieri – conclude Parma –. Ogni euro investito nella progettazione è un investimento nella comunità.”