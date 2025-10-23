I Centri commerciali non conoscono crisi: "Entro il 2028 sette nuove aperture"

Lo annuncia Confimprese a margine del 13esimo 'Retail & Real Estate Italia' che si svolge al Centro congressi Sgr di Rimini

"I centri commerciali puntano al consolidamento strutturale ed entro il 2028 sono previste sette aperture" in Italia. Ad annunciarlo, riferisce l'Ansa, è il presidente di Confimprese Mario Resca a margine del 13esimo 'Retail & Real Estate Italia' che si svolge al Centro congressi Sgr di Rimini. Nel corso dell'evento è stato sottolineato come la crescita dei centri commerciali in Italia passi innanzitutto dal rinnovamento dello stock esistente: più

qualità e rigenerazione, quindi, che nuove aperture. Queste ultime, comunque, non mancheranno (non in Provincia di Rimini, ndr), mentre sono tre gli ampliamenti in previsioni. "Il retail fisico italiano che si sviluppa all'interno dei centri commerciali non è quindi in crisi, ma in piena trasformazione", è stato ribadito durante l'incontro.