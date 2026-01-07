I delfini “scoprono” la neve: il video virale di Oltremare conquista il web

Oltre il milione di visualizzazioni

Un incontro ravvicinato, uno sguardo curioso verso i fiocchi di neve: sono questi gli ingredienti che hanno reso virale, nelle ultime ore, un emozionante video (disponibile a questo link: "> ) che ritrae i tursiopi della laguna di Dolphins World ad Oltremare 2.0 di Riccione.

Gli utenti sono rimasti affascinati dalla spontaneità dei mammiferi marini e il filmato ha generato un interesse senza precedenti sulle pagine Facebook, Instagram TikTok del parco, raggiungendo oltre 1,2 milioni di visualizzazioni complessive, superando in breve tempo le 18mila reaction e 4mila condivisioni.

La scienza dietro la curiosità: l’etologia dei tursiopi

Al di là della bellezza delle immagini, il video offre uno spunto di riflessione scientifica sulla natura dei tursiopi (Tursiops truncatus). Questi cetacei sono noti per la loro spiccata curiosità, un tratto evolutivo fondamentale che permette loro di esplorare l'ambiente e interagire con i cospecifici e con chi considerano ormai parte del loro gruppo sociale. Presso Oltremare 2.0, l’attività quotidiana non prevede solo addestramento ma anche vera e propria ricerca scientifica. Un team multidisciplinare composto da biologi e trainers conduce studi di ricerca sull'etologia e sui comportamenti sociali del gruppo di cetacei. Queste osservazioni permettono di approfondire le dinamiche di apprendimento e la complessità dei legami tra esemplari, contribuendo al miglioramento delle tecniche di gestione in ambiente controllato. Conoscenze che si ampliano anche grazie allo studio in mare della presenza dei tursiopi in natura, con il progetto Delfini Metropolitani Adriatico, coordinato da Fondazione Acquario di Genova.

Gli aspetti tecnologici della Laguna di Dolphins World

Il benessere degli animali è garantito anche da una struttura tecnica all'avanguardia. La laguna di Oltremare 2.0 è una delle più grandi e moderne d’Europa, progettata per mantenere gli animali ospitati nelle migliori condizioni possibili. Un elemento tecnico distintivo è il complesso sistema di filtrazione che permette il trattamento di 9.000.000 di litri d’acqua in soli 90 minuti, garantendo così la massima salubrità dell’ambiente acqueo, permettendo ai tursiopi di vivere e interagire in un ecosistema controllato e sicuro. L’impianto permette anche di mantenere temperatura e salinità all’interno di un intervallo che replica quello del mare Adriatico (15°C-25°C).



“Vedere come il pubblico risponda con così tanto affetto a queste immagini, ci riempie di orgoglio dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment­ Ogni feedback è per noi un riconoscimento del lavoro scientifico e della dedizione che mettiamo ogni giorno nella cura degli animali che ospitiamo e nella divulgazione della biodiversità marina”.