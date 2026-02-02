I Fikissimi festeggiano il Carnevale: l'evento al Jolly Disco di Novafeltria

Sabato 7 febbraio torna il format con cena e dopocena, hit anni '80-'90-2000

Venerdì 7 febbraio il Jolly Disco Novafeltria torna il format de "I Fikissimi", che registra già record di prenotazioni per la cena. La formula è consolidata: cena e poi ballo, con le hit più iconiche degli anni '80, '90 e 2000. Come sempre "I Fikissimi" scatenano l'attesa: la cena spettacolo ha registrato il tutto esaurito già tre settimane fa. Si vivrà un'altra serata "elettrica", con musica e un'energia travolgente. Dopo la cena, dalle 23, inizierà il party, con invasione di maschere e colori. "Vedere un sold out così netto già a metà gennaio è la prova che la voglia di far festa con stile è più forte che mai - dichiarano dall'organizzazione- . Il Jolly è la cornice ideale: un locale simbolo che venerdì 7 febbraio si prepara a vivere una notte carica di ritmo e partecipazione".

Al Jolly Disco saranno dunque protagonisti maschere e costumi di carnevale. Come di consuetudine, per l'occasione, sono stati messi in palio prestigiosi premi per incentivare la fantasia dei partecipanti. Nel corso della notte, verranno selezionati i vincitori per la maschera più originale, per chi saprà distinguersi con un'idea fuori dagli schemi e grande personalità; il gruppo mascherato più originale: la sfida più attesa, dedicata alle comitive di amici che si presenteranno con travestimenti coordinati e spettacolari.

L'invito è di quelli da non perdere: la Valmarecchia si prepara a indossare il suo vestito migliore per la notte più carica della stagione.