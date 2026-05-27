I giganti della pista tornano a Misano: 4 gare e 16 piloti in azione

Camion da competizione, raduni e test drive: tutto pronto per il Misano Grand Prix Truck

Il rombo dei giganti della strada torna protagonista al Misano World Circuit dove sabato 30 e domenica 31 maggio andrà in scena il Misano Grand Prix Truck, l’appuntamento che unisce il grande spettacolo delle gare in pista al tradizionale raduno della community dei camionisti e della filiera dell’autotrasporto.

Al centro del weekend ci sarà il debutto stagionale del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, la spettacolare serie continentale che vede sfidarsi i migliori piloti e i camion da competizione più performanti d’Europa. Quella di Misano rappresenta l’unica tappa italiana del calendario europeo e offrirà al pubblico uno show ad alta intensità tra velocità e sorpassi, con ben 4 gare spalmate in due giorni. Sono 16 i piloti che si schiereranno sulla griglia di partenza.

Da quest’anno la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) assume il pieno controllo nella gestione della serie, con l’obiettivo di rafforzare la crescita a lungo termine del campionato, dal livello sportivo all’esposizione mediatica fino alla sostenibilità.

Sostenibilità che resta uno dei temi centrali del Goodyear FIA ETRC, diventata nel 2021 la prima serie motoristica riconosciuta dalla FIA a passare completamente a biocarburanti sostenibili grazie alla partnership con TotalEnergies. Tutti i piloti utilizzano pneumatici Goodyear contenenti il 60% di materiali sostenibili, con un incremento del 5% rispetto al 2025. Goodyear ricostruisce inoltre gli pneumatici da gara trasformandoli in gomme standard per camion.

Nella giornata di sabato è prevista la presenza di Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club d’Italia e membro del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA, che vivrà l'atmosfera del Goodyear FIA ETRC sia attorno alla pista che nell'area espositiva.

Il Misano Grand Prix Truck va oltre il semplice appuntamento agonistico: nelle due giornate, infatti, il paddock si trasformerà in una grande area dedicata al mondo dell’autotrasporto, con la presenza delle più importanti case costruttrici e delle aziende della filiera che presenteranno novità di prodotto, tecnologie e servizi per il settore.

Grandi apprezzamenti, anche ai test drive organizzati dai media partner Trasportare Oggi e Vado e Torno in collaborazione con le principali case costruttrici. I partecipanti potranno provare i più recenti mezzi industriali sia all’interno del circuito sia sulle strade limitrofe, vivendo un’esperienza diretta di guida e approfondendo caratteristiche tecniche e prestazioni dei veicoli. Le prove sono aperte a tutti i possessori di patente C europea in corso di validità.

Come da tradizione il paddock sarà inoltre animato dal raduno dei camion decorati che, con le loro livree artistiche e allestimenti scenografici coloreranno il weekend di Misano fino alla suggestiva parata finale in pista. Attesi circa 250 mezzi.

Il programma in pista

Sabato 30 maggio

09:10-09:40: Prove Libere 1

11:50-11:20: Prove Libere 2

12:30-13:20: Qualifiche 1-2-3

15:40: Gara 1

17:50: Gara 2

Domenica 31 maggio

09:10-09:25: Warm-up

10:35-11:25: Qualifiche 4-5-6

13:15: Gara 3

15:50: Gara 4