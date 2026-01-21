I Moretti di nuovo in Procura per essere interrogati

Oggi l’audizione di Jessica Maric dopo il lungo interrogatorio del marito Jacques. Incontro a Roma tra i legali delle vittime italiane per coordinare la strategia

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation, sono tornati negli uffici della Procura di Sion per essere nuovamente interrogati nell’ambito dell’inchiesta in corso. Le audizioni sono condotte dalla procuratrice generale aggiunta del Cantone Vallese, Christine Seppey, alla presenza anche degli avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime.

Dopo l’interrogatorio di ieri di Jacques Moretti, durato quasi dieci ore, oggi è la volta della moglie, Jessica Maric, chiamata a rispondere alle domande degli inquirenti e dei legali delle parti civili. L’obiettivo è chiarire ulteriori aspetti della vicenda e approfondire le responsabilità connesse ai fatti oggetto dell’indagine.

Parallelamente, sul fronte italiano, l’avvocato che assiste la famiglia di Chiara Costanzo, una delle vittime, incontrerà a Roma l’avvocato generale dello Stato e altri legali delle famiglie italiane coinvolte. Il vertice servirà a definire una linea comune nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma, con l’intento di coordinare le azioni legali e rafforzare la collaborazione tra le diverse parti.