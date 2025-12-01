I mulini della Bassa Romagna rivivono nella ricerca di Federico Morini

In biblioteca a San Giovanni in Marignano il racconto di un patrimonio quasi scomparso: 36 opifici mappati tra Marche, Romagna e San Marino

Martedì 2 dicembre alle ore 18 è in programma il secondo appuntamento della rassegna dedicata alla valorizzazione della produzione letteraria e non solo del territorio.

Ospite del pomeriggio in biblioteca sarà Federico Morini, autore della ricerca Molini idraulici in Bassa Romagna, uno studio approfondito sugli antichi opifici che un tempo si trovavano lungo i rii e i torrenti tra il nord delle Marche, la bassa Romagna e la Repubblica di San Marino.

Il volume nasce da una ricognizione dei bacini idrografici locali e dall’analisi della cartografia del cessato catasto gregoriano e del catasto Baronio. La ricerca è poi proseguita sul campo, alla scoperta di edifici, gore e manufatti legati ai mulini, grazie a numerosi sopralluoghi e alle testimonianze degli ultimi conoscitori di queste realtà. Un percorso lungo e complesso - la maggior parte dei mulini è inattiva dagli anni ‘20 del Novecento - che ha portato alla mappatura di ben 36 opifici idraulici destinati alla macinazione del grano.

Tra questi figurano anche il mulino di San Giovanni in Marignano, unico esempio a ruota verticale della bassa Romagna, e i mulini di Cattolica e Morciano, che si trovavano sul torrente Ventena.

Federico Morini è da sempre appassionato di civiltà contadina ed è socio dell’Associazione italiana amici dei mulini storici, una realtà con cui collabora per attività didattiche e progetti di recupero.

La rassegna prosegue martedì 9 dicembre con Dorigo Vanzolini, autore de La Valle del Conca: storia, arte, paesaggio, mentre martedì 16 dicembre chiuderà il ciclo Giuseppe Barilari, che presenterà San Giovanni terra di Romània, un approfondimento sulle istituzioni di governo sul territorio nel corso della storia.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 18 e sono a ingresso libero.